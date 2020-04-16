Başkan Beyoğlu kadın semt pazarında denetimlerde bulundu

Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, korona virüs salgınına rağmen esnaf ve vatandaş ziyaretlerini devam ettiriyor.

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, Çin’de ortaya çıkan ve tüm dünyada hayatı durdurma noktasına getiren yeni tip korona virüs salgınına rağmen esnaf ve vatandaş ziyaretlerini devam ettiriyor. Maske takıp sosyal mesafe kuralına uyarak cadde ve sokaklara çıkan Başkan Beyoğlu, vatandaşlarla görüşerek sorunlarını dinliyor, virüs ile ilgili tedbirlere riayet etmeleri konusunda uyarılarda bulunuyor.

Başkan Beyoğlu, bu kez vatandaşların günlük temel ihtiyaçlarını karşıladığı kadın semt pazarındaydı. Vatandaşlara ve pazarcı esnafına ücretsiz maske dağıtan Beyoğlu, tek tek görüştüğü esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti. Ürünlerin fiyatlarını denetleyen Beyoğlu, ülke olarak zorlu bir süreçten geçtiklerine dikkat çekerek pazar esnafından fahiş fiyatlardan kaçınmalarını istedi.

“Belediye ekiplerimiz sürekli denetliyor”

Korona virüs ile ilgili kurallara ve hijyen koşullarına dikkat edilmesini isteyen Başkan Beyoğlu, belediye ekiplerinin semt pazarlarında ücretsiz maske ve eldiven dağıtarak sosyal mesafe başta olmak üzere tedbirlere uyulması için sık sık denetimler gerçekleştirdiğini dile getirdi. Başkan Beyoğlu, “Her vatandaşımız ve esnafımız ateş ölçümü yapılıp maske ve eldiven kontrolü gerçekleşterilerek pazara alınıyor. Devletimiz tüm kurum, kuruluş ve imkanlarıyla gerekli önlemleri alıyor. Hepimiz Cumhurbaşkanımızın Recep Tayyip Erdoğan’ın direktifleriyle mücadele içerisindeyiz. Bu süreci başarıyla geçmek ve milletimize hizmet etmek için görev başındayız. Ancak mücadelenin başarıya ulaşması için asıl görev aziz milletimize düşmektedir. Kurallara kesinlikle riayet etmeleri gerekiyor. Bu konuda tüm vatandaşlarımızdan zorunlu olmadıkça evden çıkmamalarını rica ediyorum. Siz evde kalın, biz sizin için görevdeyiz” dedi.

Vatandaşların sıcak ilgisi ile karşılaşan Başkan Beyoğlu, denetimleri tamamladıktan sonra pazar yerinden ayrıldı.

