YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Diyarbakır
  4. Başkan Beyoğlu korona virüs denetimlerine katıldı

Başkan Beyoğlu korona virüs denetimlerine katıldı

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 01.10.2020 12:00 | Son Güncelleme

AK Partili Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, İçişleri Bakanlığının genelgesiyle yurt genelinde gerçekleşen korona virüs denetimlerine katıldı.İçişleri Bakanlığı tarafından yurt genelinde uygulanan korona virüs denetimleri 81 ilin yanı sıra Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde de ilçe yöneticileri, zabıta, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve filyason ekiplerinin katılımı ile gerçekleşti.

AK Partili Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, İçişleri Bakanlığının genelgesiyle yurt genelinde gerçekleşen korona virüs denetimlerine katıldı.
İçişleri Bakanlığı tarafından yurt genelinde uygulanan korona virüs denetimleri 81 ilin yanı sıra Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde de ilçe yöneticileri, zabıta, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve filyason ekiplerinin katılımı ile gerçekleşti. Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu’nun katıldığı denetimler renkli görüntülerin yaşandığı vatandaş buluşmalarına dönüştü. Dinlenmek için yeşil alanları tercih eden vatandaşları fark eden Başkan Beyoğlu, yanlarına giderek bir süre sohbet etti. Sorun ve taleplerini dinleyen Beyoğlu, "Bizim görevimiz sizlere hizmet etmektir. Her zaman emrinizdeyiz. Kendimizi başkan olarak değil, sizlerin hizmetkarı olarak görüyoruz" dedi.
Bağlar Kaymakamı Yavuz Güner ile birlikte Aydın Arslan Bulvarında vatandaş ve esnafı korona virüs tedbirlerine uymaları konusunda denetleyen Başkan Beyoğlu, maske, sosyal mesafe ve temizlik gibi hassas konularda uyarılarda bulundu.

"Herkes kendi tedbirini alırsa bu işin üstesinden geliriz"
Vatandaşların maske kullanımına dikkat ettiği gözlenirken, esnafın taleplerini de not alan Başkan Beyoğlu belediye ekiplerine sorunların çözümü için talimatlar verdi. Dünyayı saran korona virüse karşı topyekun bir mücadele verildiğini belirten Beyoğlu, “Ülkemiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde tüm kurumları ve imkanlarıyla bu alanda bir savaş veriyor. Vatandaş olarak tedbirlere uyarsak göreceksiniz ki kısa zamanda bunun üstesinden geleceğiz. Herkesin kendi tedbirlerini alması işi kolaylaştıracaktır” diye konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Öyle bir akım başlattılar ki... Sosyal medyayı sallayan ikili Öyle bir akım başlattılar ki... Sosyal medyayı sallayan ikili
Başbakan Binali Yıldırım Diyarbakır’da Halka SeslendiBaşbakan Binali Yıldırım Diyarbakır’da Halka Seslendi
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Kayserili hayırsever Fevzi Mercan’a son görev
Kayserili hayırsever Fevzi Mercan’a son görev
Kırşehirli vatandaşın belediyeye ’hesap’ tepkisi
Kırşehirli vatandaşın belediyeye ’hesap’ tepkisi
Konyaspor, Denizlispor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Konyaspor, Denizlispor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Sağlık kahramanlarına modern yol desteği
Sağlık kahramanlarına modern yol desteği
Adıyaman 1954 Spor yönetimi Amedspor yönetimi ile bir araya geldi
Adıyaman 1954 Spor yönetimi Amedspor yönetimi ile bir araya geldi
Darıca’da dezenfekte çalışmaları devam ediyor
Darıca’da dezenfekte çalışmaları devam ediyor

Diyarbakır Namaz Vakitleri 1 Ekim Perşembe

İmsak
04:47
Sabah
06:08
Öğle
12:14
İkindi
15:33
Akşam
18:10
Yatsı
19:25
İlginizi Çekebilir
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Bağlar Belediyesi kendi asfaltı ile ilçeyi ihya etti
Bağlar Belediyesi kendi asfaltı ile ilçeyi ihya etti
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İzol’dan Kobani olaylarına ilişkin gözaltı değerlendirmesi
İzol’dan Kobani olaylarına ilişkin gözaltı değerlendirmesi
Sur’da korona virüs denetimleri devam ediyor
Sur’da korona virüs denetimleri devam ediyor
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.