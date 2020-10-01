Başkan Beyoğlu korona virüs denetimlerine katıldı

AK Partili Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, İçişleri Bakanlığının genelgesiyle yurt genelinde gerçekleşen korona virüs denetimlerine katıldı.

İçişleri Bakanlığı tarafından yurt genelinde uygulanan korona virüs denetimleri 81 ilin yanı sıra Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde de ilçe yöneticileri, zabıta, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve filyason ekiplerinin katılımı ile gerçekleşti. Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu’nun katıldığı denetimler renkli görüntülerin yaşandığı vatandaş buluşmalarına dönüştü. Dinlenmek için yeşil alanları tercih eden vatandaşları fark eden Başkan Beyoğlu, yanlarına giderek bir süre sohbet etti. Sorun ve taleplerini dinleyen Beyoğlu, "Bizim görevimiz sizlere hizmet etmektir. Her zaman emrinizdeyiz. Kendimizi başkan olarak değil, sizlerin hizmetkarı olarak görüyoruz" dedi.

Bağlar Kaymakamı Yavuz Güner ile birlikte Aydın Arslan Bulvarında vatandaş ve esnafı korona virüs tedbirlerine uymaları konusunda denetleyen Başkan Beyoğlu, maske, sosyal mesafe ve temizlik gibi hassas konularda uyarılarda bulundu.