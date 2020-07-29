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Başkan Beyoğlu: "Korona virüse bayram yaptırmayalım"

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 29.07.2020 12:45 | Son Güncelleme

Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, Kurban Bayramı öncesinde vatandaşlara yeni tip korona virüs tedbirlerine uymaları çağrısında bulundu.AK Partili Bağlar Belediyesi, Kurban Bayramı ile ilgili önemli tedbirler aldı.

Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, Kurban Bayramı öncesinde vatandaşlara yeni tip korona virüs tedbirlerine uymaları çağrısında bulundu.
AK Partili Bağlar Belediyesi, Kurban Bayramı ile ilgili önemli tedbirler aldı. Kurban satışlarının yeri olarak Yeniköy Mezarlığı karşısı belirlenirken, kurban kesimi için de Mardin yolu üzeri 2 Taktik Hava Kuvvet Komutanlığı oto yıkama yeri ve Şanlıurfa yolu 25’inci kilometresinde bulunan Besi Organize Sanayi Bölgesi Beymir et kombinası yerinde karar kılındı. Kesim ve satışların yeni tip korona virüs önlemlerine uygun olarak hijyen koşullarda gerçekleşmesi için önlemler hazırlandı. Buna göre satış ve kesim yerlerinde görev alacak belediye personeli vatandaşlara gerekli uyarılarda bulunacak.

"Herkesin kendi tedbirini uygulaması şart"
Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, salgın riskinin Diyarbakır’da ciddi boyutlarda seyrettiğine dikkat çekerek vatandaşlardan Kurban Bayramında tüm tedbirlere uymalarını istedi. Başkan Beyoğlu, “Nice bayramları sevdiklerimizle beraber değerlendirmek için bu bayramda dikkatli olarak korona virüse bayram yaptırmayalım. Herkesin kendi tedbirini uygulaması şart. Toplu etkinliklere katılmayalım, sosyal mesafe ve maske kuralına uyalım. Birbirimizle yakın teması keselim. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde kararlı ve başarılı şekilde yürütülen bu mücadeleden zaferle ayrılmak için hepimiz kendi tedbirlerimizi kendimiz almalıyız. Belediye olarak kurban kesimi ve satışı olmak üzere tüm önlemlerimizi almış durumdayız. Ancak bu tek başına yetmez, vatandaşlarımızın bu konuda tedbirli ve hassas olması gerekiyor. Bu vesile ile başta Diyarbakırlı hemşehrilerimiz ve Bağlar halkımız olmak üzere tüm vatandaşlarımızın ve İslam aleminin sağlık ve huzur içerisinde bayram geçirmesini temenni ediyorum” dedi.

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