Başkan Beyoğlu marketleri denetledi

Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, İçişleri Bakanlığının sokağa çıkma kısıtlaması gereğince hafta sonunda kapalı olacak gıda marketlerinde gerçekleştirilen denetimlere katıldı.

Belediye ekipleri ile birlikte denetimler gerçekleştiren Başkan Beyoğlu, market çalışanları ve alışveriş yapan vatandaşların sosyal mesafe, maske kuralına riayet ettiklerine dikkat çekerek kendilerine teşekkür etti. Kısıtlama öncesinde Bağlar ilçesinde vatandaşların market alışverişlerine büyük ilgi gösterdikleri gözlenirken, Başkan Beyoğlu alış veriş yapan vatandaşlarla bir süre sohbet ederek, “Tedbirlere uymaya devam edelim. Allah’ın izniyle devlet millet el ele verip bu işin üstesinden geleceğiz ve güzel günlere kavuşacağız” dedi.

