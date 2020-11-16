Başkan Beyoğlu park çalışmalarını inceledi

AK Partili Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, Bağcılar Mahallesinde inşa çalışmaları devam eden iki parkta incelemelerde bulundu.

Bağlar Belediyesinin Bağcılar Mahallesinde bir süre önce yapımına başladığı 25 bin metrekare ve 8 bin metrekarelik alanlardan oluşan iki parkın çalışmaları devam ediyor. Bağcılar Mahallesi 1198. sokak yakınlarında bulunan 8 bin metrekarelik parkta ağaçlandırma çalışmaları tamamlanarak diğer altyapı ve peyzaj çalışmalarına geçilirken, Bağcılar Mahallesi Gökkuşağı Evleri yakınlarındaki 25 bin metrekarelik parkta ise ağaçlandırma çalışmalarında sona gelindi.

Bölgenin oksijen deposu olması beklenen iki parkın da kısa süreç sonra tamamlanarak hizmete açılması beklenirken, son durumu yerinde inceleyen Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu karşılaştığı tablodan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

“İnsanı merkeze alan çevreci belediyecilik yapıyoruz”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın belediyecilikte en iyi rol model olduğunu belirten Başkan Beyoğlu, “Biz de kendisinden esinlenerek insanı merkeze alan, hizmeti esas kılan ve bununla beraber şehrimizin geleceğine ışık tutacak çevreci belediyecilik örneklerini ortaya koymaya çalışıyoruz. İnşasına devam ettiğimiz park ve yeşil alan çalışmalarımız var. Buralarda incelemelerde bulunarak gelinen son aşamayı gözlemledik. Şehrimizin yeni nefes alanı olacak bu iki projeyi en kısa zamanda tamamlayarak kadirşinas halkımızın hizmetine sunduk” dedi.

