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Başkan Beyoğlu vatandaş buluşmalarını sürdürüyor

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 09.09.2020 15:33 | Son Güncelleme

AK Partili Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla başlatılan ’Gönül Seferberliği’ kapsamında mahalle ve semt buluşmalarına devam ediyor.Eski Bağlar bölgesinde yer alan Muradiye Mahallesini ziyaret eden Beyoğlu, vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılaştı.

AK Partili Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla başlatılan ’Gönül Seferberliği’ kapsamında mahalle ve semt buluşmalarına devam ediyor.
Eski Bağlar bölgesinde yer alan Muradiye Mahallesini ziyaret eden Beyoğlu, vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılaştı. Sosyal mesafe ve maske kuralına uyularak gerçekleşen ziyarette Beyoğlu’nu ağırlayan mahalle sakinleri, sorun ve taleplerini aktararak halkla iç içe olmasından dolayı kendisine teşekkür etti. Mahalle Muhtarı Dilek Demir, Beyoğlu’nun göreve seçildikten sonra defalarca mahalleyi ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldiğini dile getirdi, asfaltlama başta olmak üzere bir çok alt yapı ve üst yapı sorunlarının bu sayede çözüme kavuştuğunu dile getirdi.

“Vatandaşlarımızın eleştiri ve önerileri bizim için yol haritası oluşturuyor”
Vatandaşları büyük bir ilgiyle dinleyerek kendisine aktarılan taleplerin yerine getirilmesi için belediyenin ilgili birimlerine anlık olarak talimatlar veren Beyoğlu, “Her bir vatandaşımızın sorununu kendi sorunumuz olarak kabul ediyoruz. Cumhurbaşkanımızın öngördüğü belediyecilik anlayışında sadece yol ve asfalt gibi rutin hizmetler yok. Bunlar zaten bizim asli görevlerimiz. Yılların ihmali olan bu sorunları çözüyoruz. Bununla beraber gönül ve sosyal belediyecilik yaparak vatandaşımızın kalbine, yüreğine dokunmaya gayret ediyoruz. Bu buluşmalarda vatandaşlarımızın her türlü eleştiri ve önerisini dikkate alarak buna göre strateji geliştiriyoruz” dedi.

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