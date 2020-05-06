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Başkan Beyoğlu, video konferansla belediyenin hizmetlerini anlattı

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 06.05.2020 17:27 | Son Güncelleme

Diyarbakır Bağlar ilçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu başkanlığında video konferans yöntemi ile gerçekleşen yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını değerlendirme toplantısına katılarak belediyenin hizmetlerini anlattı.Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu’nun başkanlığında kentteki belediye başkanlarının katılımı ile yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını sürecinin değerlendirildiği video konferanslı toplantı gerçekleştirildi.

Diyarbakır Bağlar ilçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu başkanlığında video konferans yöntemi ile gerçekleşen yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını değerlendirme toplantısına katılarak belediyenin hizmetlerini anlattı.
Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu’nun başkanlığında kentteki belediye başkanlarının katılımı ile yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını sürecinin değerlendirildiği video konferanslı toplantı gerçekleştirildi. İlçe başkanlarının da katıldığı toplantıda salgın süreci, alınan tedbirler ve yapılan çalışmalar masaya yatırıldı. Diyarbakır Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, yapılan hizmetleri anlattı. Beyoğlu, "Covid-19 salgınına karşı her türlü mücadeleyi verirken cumhurbaşkanımızın emir ve talimatları doğrultusunda diğer hizmetlerimizi de aksatmadan sürdürüyoruz. Pandemi süreci ile ilgili her türlü tedbirleri almaya devam ederken, diğer hizmetleri de aksatmadan sürdürmeye dikkat ediyoruz. Valimizin toplantıda ilçemize yaptığımız hizmetlerimiz için bizlere teşekkür ve takdiri bizlerin sorumluluğunu arttırmış, moral ve motivasyonumuzu yükseltmiştir. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Her hal ve şartlarda vatandaşlarımızın hizmetkarıyız" dedi.

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