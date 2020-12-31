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Başkan Beyoğlu yılın son gününü vatandaşları ziyaret ederek geçirdi

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 31.12.2020 16:30 | Son Güncelleme

AK Partili Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, 2020 yılının son gününde aralarında hasta ve yaşlıların da bulunduğu vatandaşları evlerinde ziyaret etti.Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu ,eşi Dürdane Beyoğlu ile birlikte yılın son gününde ilçenin en büyük yerleşim yerleri arasında yer alan Şeyh Şamil ve Mevlana Halit mahallelerine çıkarma yaparak hem esnaflarla bir araya geldi hem de vatandaşları evlerinde ziyaret etti.

AK Partili Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, 2020 yılının son gününde aralarında hasta ve yaşlıların da bulunduğu vatandaşları evlerinde ziyaret etti.
Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu ,eşi Dürdane Beyoğlu ile birlikte yılın son gününde ilçenin en büyük yerleşim yerleri arasında yer alan Şeyh Şamil ve Mevlana Halit mahallelerine çıkarma yaparak hem esnaflarla bir araya geldi hem de vatandaşları evlerinde ziyaret etti. Başkan Beyoğlu, iki mahallede aralarında yaşlı ve hastaların da bulunduğu 8 aileyi ziyaret ederek yeni yıla girerken dualarını aldı. Başkan Beyoğlu, vatandaşların sorun ve taleplerini dinleyerek kendisini bir belediye başkanı değil, milletin hizmetkarı olarak gördüğünü söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selamını vatandaşlara ileten Beyoğlu, "Biz sizlere hizmetkarız. Huzurlu ve mutlu olmanız için çalışmak bizim görevimizdir. Siz bize dua edin yeter" dedi.

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