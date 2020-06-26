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Başkan Beyoğlu’ndan başarılı personellere teşekkür plaketi

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 26.06.2020 16:33 | Son Güncelleme

Diyarbakır’ın Bağlan İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, belediyenin Basın Müdürlüğünde görevli Saffet Azbay ve Berat Aslan’a başarılı çalışmaları nedeniyle plaket takdim etti.Yaklaşık 14 aylık süreçte Bağlar’a önemli hizmetler kazandırdıklarını belirten Beyoğlu, basın biriminin faaliyetleri kamuoyu ve basın kuruluşlarıyla paylaşarak önemli bir katkıda bulunduğunu söyledi.

Başkan Beyoğlu’ndan başarılı personellere teşekkür plaketi

Diyarbakır’ın Bağlan İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, belediyenin Basın Müdürlüğünde görevli Saffet Azbay ve Berat Aslan’a başarılı çalışmaları nedeniyle plaket takdim etti.
Yaklaşık 14 aylık süreçte Bağlar’a önemli hizmetler kazandırdıklarını belirten Beyoğlu, basın biriminin faaliyetleri kamuoyu ve basın kuruluşlarıyla paylaşarak önemli bir katkıda bulunduğunu söyledi. Başkan Beyoğlu, “Belediyemizin çalışmalarını başarıyla kamuoyu ve basınla paylaşan Basın Müdürlüğümüz bu noktada önemli bir görevi başarıyla yerine getirmektedir. Bu düşünce ile Saffet Azbay ve Berat Aslan kardeşlerimize plaket takdim etmeyi uygun gördük. Başarılı çalışmalarının devamını diliyoruz” dedi.
Plaket takdimine Bağlar Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Hicran Çiftçioğlu da katıldı.

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