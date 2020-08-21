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Başkan Beyoğlu’ndan doğal gaz müjdesi yorumu: "Gözün aydın Türkiye’m"

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 21.08.2020 16:01 | Son Güncelleme

Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, Karadeniz’de bulunan doğal gaz rezervini “Gözün aydın Türkiye’m” sözleri ile değerlendirdi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Karadeniz’de ülke tarihinin en büyük doğal gaz rezervlerini keşfettiklerini açıklaması Diyarbakır’da da büyük bir heyecan ve sevinçle karşılandı.

Başkan Beyoğlu’ndan doğal gaz müjdesi yorumu: "Gözün aydın Türkiye’m"

Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, Karadeniz’de bulunan doğal gaz rezervini “Gözün aydın Türkiye’m” sözleri ile değerlendirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Karadeniz’de ülke tarihinin en büyük doğal gaz rezervlerini keşfettiklerini açıklaması Diyarbakır’da da büyük bir heyecan ve sevinçle karşılandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tarihi müjdesini değerlendiren AK Parti’li Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, Türkiye’nin bu keşifle milli ekonomi ve yerli enerji konusunda tarihin akışını değiştiren adımlar attığını söyledi. Türkiye’nin Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde atmış olduğu kararlı ve milli duruşla ayağındaki prangaları atarak her alanda hak ettiği güçlü ve lider ülke konumuna ulaştığını belirten Başkan Beyoğlu, bu tablonun aynı zamanda ülkenin geleceğe güvenle bakmasını da sağladığını kaydetti.

“Ülkemiz adına çok sevinçliyiz”
Başkan Beyoğlu, Türkiye’nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın güçlü ve kararlı liderliği sayesinde tarihi misyonuna kavuştuğunu belirterek, “Karadeniz’de tarihin en büyük doğal gaz rezervlerini bulmamız yürütülen milli ekonomi, yerli enerji ve tam bağımsız Türkiye mücadelesinin meyvesidir. Ülkemizin aydınlık yarınları adına sevinçliyiz. Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Aynı hayırlı haberleri inşallah Doğu Akdeniz’den de alacağız. Enerji bir ülkenin bağımsızlığının en güzel örneklerindendir. Türkiye’miz bu noktaya gelmiştir. Ülkemiz ve aziz milletimiz adına hayırlı olsun” dedi.

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