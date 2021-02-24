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Başkan Beyoğlu’ndan hasta gence tedavi sözü

24.02.2021 12:01 | Son Güncelleme:
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Başkan Beyoğlu’ndan hasta gence tedavi sözü

AK Partili Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, esnaf ziyareti sırasında sokakta karşılaştığı ve sohbet ederek durumu hakkında bilgi aldığı gencin yaşadığı hastalıklardan dolayı tedavi olması için destek olma sözü verdi.Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, ilçenin cadde ve sokaklarında esnafları ziyaret edip vatandaşlarla bir araya gelerek sorun ve taleplerini dinlemeye devam ediyor.

AK Partili Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, esnaf ziyareti sırasında sokakta karşılaştığı ve sohbet ederek durumu hakkında bilgi aldığı gencin yaşadığı hastalıklardan dolayı tedavi olması için destek olma sözü verdi.
Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, ilçenin cadde ve sokaklarında esnafları ziyaret edip vatandaşlarla bir araya gelerek sorun ve taleplerini dinlemeye devam ediyor. Karşılaştığı bir çok sorunun pratik yöntemlerle çözülmesini sağlayan Beyoğlu, bu kez çeşitli rahatsızlıkları olduğu öğrenilen M.N.Ö. isimli gencin tedavisi için ilgili sağlık kuruluşları aracılığıyla devreye girdi. Esnaf ziyaretinde bulunduğu sırada M.N.Ö. ile karşılaşan Beyoğlu, vatandaşların gencin yaşadıklarını anlatarak destek istemesi üzerine konuyla yakından ilgilenerek tedavisinin yapılması için ilgili kuruluşlarla görüşeceğini dile getirip destek olma sözü verdi.
Hasta olan ve aynı zamanda zor koşullarda yaşadığı öğrenilen M.N.Ö.’nün giyim ihtiyacının karşılanması için de ayrıca nakdi destek sağlayan Beyoğlu’na vatandaşlar teşekkür etti.

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