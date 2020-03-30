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Başkan Beyoğlu’ndan Milli Dayanışma Kampanyasına iki maaşla destek

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 30.03.2020 22:17 | Son Güncelleme

Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan Milli Dayanışma Kampanyasına iki aylık maaşını bağışladı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında başlatılan Milli Dayanışma Kampanyasına destek yağdı.

Başkan Beyoğlu’ndan Milli Dayanışma Kampanyasına iki maaşla destek

Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan Milli Dayanışma Kampanyasına iki aylık maaşını bağışladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında başlatılan Milli Dayanışma Kampanyasına destek yağdı. Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, iki aylık maaşını bağışlama kararı aldı. Beyoğlu, “Ülkemiz zor bir süreçten geçiyor. Maddi ve manevi olarak her türlü katkıyı sağlamamız lazım. Bu nedenle iki aylık maaşımı bağışlıyorum. Tüm vatandaşlarımızı milli sorumluluk duygusu ile hareket ederek kampanyaya destek olmaya davet ediyorum” dedi.

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