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Başkan Beyoğlu’ndan örnek esnafa teşekkür plaketi

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 24.06.2020 15:17 | Son Güncelleme

Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, belediyenin öğrencilere yönelik sosyal sorumluluk projelerine giyim ve ayakkabı desteği sağlayan esnafları ziyaret ederek plaket takdim etti.AK Partili Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, AK Parti Bağlar İlçe Başkanı Erkan Gezer ile beraber örnek davranışlarıyla takdir toplayan esnafları ziyaret etti.

Başkan Beyoğlu’ndan örnek esnafa teşekkür plaketi

Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, belediyenin öğrencilere yönelik sosyal sorumluluk projelerine giyim ve ayakkabı desteği sağlayan esnafları ziyaret ederek plaket takdim etti.
AK Partili Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, AK Parti Bağlar İlçe Başkanı Erkan Gezer ile beraber örnek davranışlarıyla takdir toplayan esnafları ziyaret etti. Suriçi’nde Balıkçılarbaşı bölgesinde bulunan Feridun Kaplan ve Hüseyin Bozdağ isimli esnaflara anlamlı davranışlarından dolayı teşekkür etme gereği duyduklarını belirten Başkan Beyoğlu, plaket ve hijyen seti takdim etti.

“Sosyal sorumluluk açısından örnek oldular”
Esnafın sıcak ilgisi ile karşılanan Başkan Beyoğlu, her iki iş yerinde de vatandaşlar ve iş yeri sahipleriyle sohbet etti. Sosyal dayanışmanın hem dinin emri hem de kültürlerinin bir yansıması olduğunu aktaran Başkan Beyoğlu, belediye olarak ihtiyaç sahibi öğrencilere yönelik gerçekleştirdikleri sosyal sorumluluk projelerine giyim ve ayakkabı desteğiyle katkıda bulunan esnafın sergilediği tutumun toplumsal dayanışmanın en güzel örneğini oluşturduğunu kaydetti. Esnaflar Feridun Kaplan ve Hüseyin Bozdağ da ihtiyaç sahibi vatandaşlara karşı sosyal sorumluluklarını yerine getirdiklerine dikkat çekerek, “Bizi ziyaret ederek plaket ve hijyen seti hediye eden başkanımıza bu anlamlı davranışından ötürü çok teşekkür ediyoruz. Bundan sonra da bu yöndeki desteklerimizi sürdüreceğiz” diye konuştu.
Başkan Beyoğlu, plaket takdiminin ardında çevredeki esnafları ziyaret edip kısa bir süre sohbet ettikten sonra bölgeden ayrıldı.

Başkan Beyoğlu’ndan örnek esnafa teşekkür plaketi

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