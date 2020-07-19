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Başkan Beyoğlu’ndan pazarda fiyat ve korona virüs denetimi

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 19.07.2020 10:13 | Son Güncelleme

AK Partili Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, pazarda fiyat ve korona virüs denetimi gerçekleştirdi.Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

AK Partili Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, pazarda fiyat ve korona virüs denetimi gerçekleştirdi.
Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Beyoğlu, bazı semtleri ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya gelip taleplerini dinleyerek sorunların çözümü için belediyenin ilgili birimlerine talimatlar verdi. Bağcılar Mahallesinde kurulan semt pazarına çıkarma yapan Beyoğlu, fiyat ve hijyen denetiminde bulunarak esnafa ve alışverişe gelen vatandaşlarla sohbet etti. 40 derecenin üzerinde seyreden sıcak havaya rağmen esnaf ve vatandaş buluşmalarını aksatmadan sürdüren Beyoğlu, yeni tip korona virüs tedbirlerine uyulmasının hayati önem taşıdığına dikkat çekerek uyarılarda bulundu.
Beyoğlu’nun ziyaretlerinden ve sorunların çözümü için ortaya koyduğu iradeden memnun kalan vatandaşlar kendisine teşekkür etti.

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