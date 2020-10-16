YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Diyarbakır
  4. Başkan Beyoğlu’ndan vatandaşlara kontrollü sosyal hayat uyarısı

Başkan Beyoğlu’ndan vatandaşlara kontrollü sosyal hayat uyarısı

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 16.10.2020 12:33 | Son Güncelleme

AK Partili Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediyesi, kent genelinde geniş kapsamlı korona virüs denetimi gerçekleştirdi.Mart ayından itibaren Türkiye’de görülmeye başlanan korona virüs salgını ile mücadele yurt genelinde alınan tedbirlerle devam ediyor.

AK Partili Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediyesi, kent genelinde geniş kapsamlı korona virüs denetimi gerçekleştirdi.
Mart ayından itibaren Türkiye’de görülmeye başlanan korona virüs salgını ile mücadele yurt genelinde alınan tedbirlerle devam ediyor. İçişleri Bakanlığının yayınladığı genelgede, salgınla mücadelede içerisinde bulunulan kontrollü sosyal hayat döneminde temel prensipler olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra tüm iş kolları ve yaşam alanları için belirlenen tedbirlere uyulması ve mülki amirlerin koordinasyonunda sürdürülen denetim faaliyetlerinin, salgınla mücadelede başarı açısından çok büyük önem taşıdığına vurgu yapılırken, yurt genelindeki uygulamalar Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde yöneticilerinin katılımıyla gerçekleşti.

“Kontrollü sosyal hayat bizi korur”
İlçede uygulamaların merkezi Sunay Caddesi oldu. Günlük yaşam akışı ve ticaret açısından ilçenin en işlek caddelerinden olan bu bölgede gerçekleşen denetimlere Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, Kaymakam Yavuz Güner ile zabıta, sağlık ve gıda denetim ekipleri katıldı. Vatandaşlarla görüşüp esnafları ziyaret eden Beyoğlu, salgınla mücadelede tedbirlerin önemine dikkat çekti. Kontrollü sosyal hayat döneminde insanların çalışıp aynı zamanda tedbirler sayesinde virüsten korunma imkanına sahip olduğunu belirten Beyoğlu, “Son zamanlarda bölgemizde vaka konusunda bir düşüş var. Bu da devletimizin aldığı tedbirler ve vatandaşımızın duyarlı davranması sayesinde oldu. Bunu devam ettirmek zorundayız. Allah’ın izniyle bu zor dönemi hep beraber aşacağız” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Saldırıya uğradı! '50'den fazla var' Saldırıya uğradı! '50'den fazla var'
Başbakan Binali Yıldırım Diyarbakır’da Halka SeslendiBaşbakan Binali Yıldırım Diyarbakır’da Halka Seslendi
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
İzmir'de sahte içki imalathanesine dönüştürülen eve operasyon: 3 gözaltı
İzmir'de sahte içki imalathanesine dönüştürülen eve operasyon: 3 gözaltı
Uşak'ta otomobilin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti
Uşak'ta otomobilin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti
Şanlıurfa'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Şanlıurfa'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Kocaeli'de zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı
Kocaeli'de zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı
30 yıllık hekime Tosya esnaf odalarından teşekkür plaketi
30 yıllık hekime Tosya esnaf odalarından teşekkür plaketi
Sahabiye’de bir ihale daha
Sahabiye’de bir ihale daha

Diyarbakır Namaz Vakitleri 16 Ekim Cuma

İmsak
05:01
Sabah
06:22
Öğle
12:10
İkindi
15:17
Akşam
17:48
Yatsı
19:03
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
HÜDA PAR Genel Başkanı İshak Sağlam, "Kobani soruşturması"nı değerlendirdi:
HÜDA PAR Genel Başkanı İshak Sağlam, "Kobani soruşturması"nı değerlendirdi:
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Bağlar’a çifte müjde
Bağlar’a çifte müjde
İzol’dan Kobani olaylarına ilişkin gözaltı değerlendirmesi
İzol’dan Kobani olaylarına ilişkin gözaltı değerlendirmesi
Bağlar belediyesi ilçenin çehresini değiştirmeye devam ediyor
Bağlar belediyesi ilçenin çehresini değiştirmeye devam ediyor
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.