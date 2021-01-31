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Başkan Beyoğlu’ndan, yaşam hikayesi yürek sızlatan İbrahim Kaya’ya destek

31.01.2021 13:41 | Son Güncelleme:
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Başkan Beyoğlu’ndan, yaşam hikayesi yürek sızlatan İbrahim Kaya’ya destek

Diyarbakır’da hayat hikayesi ile yürekleri burkan İbrahim Kaya’ya Bağlar İlçe Belediyesi Başkanı Hüseyin Beyoğlun’dan destek geldi.Diyarbakır’ın Bağlar ilçesi Fatih Mahallesi’nde kullanılamaz hale gelen tek gözlü ve harabe evde zor şartlarda yaşayan İbrahim Kaya, eşini yıllar önce kaybedip, kimsesi olmadığı için tek başına yaşamak zorunda kaldı.

Diyarbakır’da hayat hikayesi ile yürekleri burkan İbrahim Kaya’ya Bağlar İlçe Belediyesi Başkanı Hüseyin Beyoğlun’dan destek geldi.
Diyarbakır’ın Bağlar ilçesi Fatih Mahallesi’nde kullanılamaz hale gelen tek gözlü ve harabe evde zor şartlarda yaşayan İbrahim Kaya, eşini yıllar önce kaybedip, kimsesi olmadığı için tek başına yaşamak zorunda kaldı. Geçimini kalıcı bir geliri olmadığı için, Hevsel Bahçeleri’nde topladığı dut ağaçlarının ince dallarından yaptığı kuş sepetlerini satarak sağlayan 66 yaşındaki İbrahim Kaya’nın yaşam hikayesi ve dramı yürek burkuyor. Kimsesi olmadığı için tek gözlü bakımsız evde tek başına hayata tutunmaya çalışan Kaya’yı ziyaret eden AK Partili Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, eşya tedariki ve temel ihtiyaçların karşılanması konusunda destek olacağını açıklaması kış ortasında yürekleri ısıttı. Başkan Beyoğlu, evinde ziyaret ettiği Kaya ile sohbet ederek yaşam hikayesini kendisinden dinledi. Hevsel Bahçeleri’nde dut ağaçlarının dallarından kuş sepetleri yaparak geçimini sağlamaya çalışan Kaya, yaşadığı drama sessiz kalmayan Başkan Beyoğlu’na teşekkür etti.

“Aziz ve necip milletimize karşı vicdani sorumluluğumuz var”
Duygu dolu anlar yaşayan Beyoğlu, belediye başkanlarının şehirlerin emini olduğunu ifade ederek ihtiyaç sahibi tüm vatandaşların dertleriyle dertlenmeyi sorumluluk olarak kabul ettiğini söyledi. İbrahim Kaya’nın ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli talimatları vererek çalışma başlatan Beyoğlu, “Kenarı Dicle’de bir kurt aşırsa koyunu, gelir de adli ilahi sorar Ömer’den onu diyen bir medeniyetin temsilcileri olarak aziz ve necip milletimizin her ferdine karşı vicdani bir sorumluluğumuz var. Bugüne kadar binlerce kardeşimize destek olduğumuz gibi İbrahim amcamız için de üzerimize düşeni yerine getireceğiz inşallah” ifadelerini kullandı.

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