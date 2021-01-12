Başkan Biçer gazetecileri unutmadı

Kütahya’nın Simav Belediye Başkanı Adil Biçer, “Ocak Çalışan Gazeteciler Günü” dolayısıyla ilçede görev yapan gazetecileri unutmadı.

Başkan Biçer, ulusal ve yerel basın mensuplarının zor şartlarda görev yaptığını belirtti. Biçer, “ Basın ilkeleri çerçevesinde tarafsız gazetecilik yapan basın mensuplarımızın ’10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyorum. Simav’da yapılan tüm yatırımlar ile elde ettiğimiz başarılı çalışmalarda basınımızın da önemli katkıları vardır. 2021 yılında, tüm gazetecilerimize sağlıklı günler ve başarılı çalışmalar diliyorum” dedi.

