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Başkan Biçer: Gölcük cazibe merkezi olacak"

KÜTAHYA HABERLERİ  | 21.09.2020 11:38 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Simav ilçesine 15 kilometre uzakta bulunan bin 450 rakımlı Gölcük mesire alanı, turizme dört mevsim hizmet vermeye hazırlanıyor.Gölcük taş konaklarının yapım çalışmalarıyla lavanta bahçesinin bakım çalışmasını yerinde inceleyen Başkan Biçer, Gölcük yaylasında her mevsim ayrı bir etkinliğin yapılacağı hizmet alanlarının hayata geçirileceğini belirtti.

Kütahya’nın Simav ilçesine 15 kilometre uzakta bulunan bin 450 rakımlı Gölcük mesire alanı, turizme dört mevsim hizmet vermeye hazırlanıyor.
Gölcük taş konaklarının yapım çalışmalarıyla lavanta bahçesinin bakım çalışmasını yerinde inceleyen Başkan Biçer, Gölcük yaylasında her mevsim ayrı bir etkinliğin yapılacağı hizmet alanlarının hayata geçirileceğini belirtti. Biçer, “Tüm dünyayı saran korona virüs salgın hastalığı doğa turizmini de olumsuz etkiledi. Tedbir amaçlı bir süre kapalı kalan Gölcük mesire alanına yeni bir görünüm kazandırarak bu günkü durumuna getirdik. Simav Belediyesi tarafından gerçekleştirilen hizmetlere, taş konak evlerini de kazandırıyoruz. 13 dekarlık bir araziye bu yıl diktiğimiz lavanta bitkileri çiçek açmaya başladı. Birkaç yıl sonra doğal fotoğraf stüdyosu olarak kullanılacak yerlerimiz arasında olacak. Kış aylarında kızakla kayma sporu yapılabilecek. 4 mevsim piknik alanı olarak kullanılan Gölcük Yaylası’ndaki krater gölünde halen amatör olta balıkçılığı yapılmaktadır. Simav ve çevre ilçelerin yoğun ilgi gösterdiği Gölcük mesire alanındaki turizm potansiyelini artırıp, cazibe merkezine dönüştürmeyi hedefliyoruz.

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