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Başkan Biçer: "Jeotermal enerji sistemini güçlendiriyoruz"

KÜTAHYA HABERLERİ  | 13.02.2020 15:34 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Simav ilçesindeki jeotermal enerji sisteminin kaynağı, termal suyun kullanımına destek amacıyla sıcak su deposu yapımına karar verildiği belirtildi.Simav Belediye Başkanı Adil Biçer, ilçe genelinde yaklaşık 11 bin aboneli jeotermal enerji sistemine destek amaçlı motor alımı yapıldığını, ve sıcak su deposu yapımı ihalesinin sonuçlandığını ifade etti.

Başkan Biçer: "Jeotermal enerji sistemini güçlendiriyoruz"

Kütahya’nın Simav ilçesindeki jeotermal enerji sisteminin kaynağı, termal suyun kullanımına destek amacıyla sıcak su deposu yapımına karar verildiği belirtildi.
Simav Belediye Başkanı Adil Biçer, ilçe genelinde yaklaşık 11 bin aboneli jeotermal enerji sistemine destek amaçlı motor alımı yapıldığını, ve sıcak su deposu yapımı ihalesinin sonuçlandığını ifade etti. Biçer, “Geçtiğimiz günlerde ihalesi yapılan ve Eynal Kaplıcaları’nda yapılması planlanan sıcak su deposu yapımı için ihaleyi kazanan Vasi Yapı İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ile sözleşme imzalandı. 627 bin TL’ye mal olacak yapımı 120 günde tamamlanacak. Sistemi rahatlatacak olan yatırımlar, ilçemize hayırlı olsun.

Başkan Biçer:

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