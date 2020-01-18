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  4. Başkan Biçer: "Şampiyonlar Simav’dan yetişecek"

Başkan Biçer: "Şampiyonlar Simav’dan yetişecek"

KÜTAHYA HABERLERİ  | 18.01.2020 12:02 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Simav ilçesindeki Turistik Eynal Kaplıcaları’na yapılması planlanan yarı olimpik yüzme havuzu için, Simav Belediyesi ile Spor Toto Teşkilat Başkanlığı arasında protokol imzalandığı belirtildi.Simav Belediye Başkanı Avukat Adil Biçer, mahalli seçimlerden önce Simav’a bir yüzme havuzu kazandırma sözü verdiklerini ve bu sözün hayata geçme zamanının geldiğini ifade etti.

Başkan Biçer: "Şampiyonlar Simav’dan yetişecek"

Kütahya’nın Simav ilçesindeki Turistik Eynal Kaplıcaları’na yapılması planlanan yarı olimpik yüzme havuzu için, Simav Belediyesi ile Spor Toto Teşkilat Başkanlığı arasında protokol imzalandığı belirtildi.
Simav Belediye Başkanı Avukat Adil Biçer, mahalli seçimlerden önce Simav’a bir yüzme havuzu kazandırma sözü verdiklerini ve bu sözün hayata geçme zamanının geldiğini ifade etti. Biçer, “Kabul olan projemiz nedeniyle, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın destekleriyle Belediyemiz tarafından yapılacak ve 3 milyon 500 bin TL maliyetli yarı olimpik yüzme havuzunun protokolünü Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ile imzaladık. İnşallah en kısa zamanda yapımına başlayacak ve yarı olimpik yüzme havuzunu Simav halkının hizmetine sunacağız. Söz konusu projenin Simav’a kazandırılmasında emeği geçen Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı AK Parti İzmir Milletvekili Hamza Dağ’a Kütahya AK Parti Milletvekillerimiz Ceyda Çetin Erenler, Avukat İshak Gazel, ve Ahmet Tan’a, Kütahya AK Parti İl Başkanı Sebahattin Ceyhun’a, Simav AK Parti İlçe Başkanı Eczacı Ahmet Kulat’a, Spor Toto Teşkilat Başkanı Bünyamin Bozgeyik’e Başkan Yardımcısı Metin Ayvazoğlu’na teşekkür ediyor, olimpik yüzme havuzunun Simav’a hayırlı olmasını diliyoruz” dedi.

Başkan Biçer:

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