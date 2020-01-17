YURTHABER
  4. Başkan Biçer, tekstil çalışanlarıyla buluştu

Başkan Biçer, tekstil çalışanlarıyla buluştu

KÜTAHYA HABERLERİ  | 17.01.2020 15:16 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Simav ilçesindeki tekstil atölyelerinde çalışanları ziyaret eden Belediye Başkanı Avukat Adil Biçer, üretime katkıda bulunan tekstil çalışanlarının istek ve önerilerini dinledi.Tekstil çalışanlarının her zaman yanında olduklarını söyleyen Başkan Biçer “ Kadın çalışanlarımız tekstilde çalışarak aile ekonomisine katkıda bulunuyor.

Kütahya’nın Simav ilçesindeki tekstil atölyelerinde çalışanları ziyaret eden Belediye Başkanı Avukat Adil Biçer, üretime katkıda bulunan tekstil çalışanlarının istek ve önerilerini dinledi.
Tekstil çalışanlarının her zaman yanında olduklarını söyleyen Başkan Biçer “ Kadın çalışanlarımız tekstilde çalışarak aile ekonomisine katkıda bulunuyor. İlçemizden ve köylerden tekstilde çalışmak için gelen vatandaşlarımıza, iş imkanı sağlayan işverenlere teşekkür ediyorum. Sosyal Belediyecilik anlayışı ile, üretime katkıda bulunan siz tekstil çalışanlarının her zaman yanınızda olacağız” dedi.
ERK Group Genel Müdürü Ercan Göl, Avrupa standartlarına uygun olarak dünya markası ürünlerin üretimini yaptıklarını belirterek, Başkan Biçer’in ziyaretlerinden dolayı çok mutlu olduklarını ifade etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERSistem değişti! Tekil oy toplama dönemi bittiSistem değişti! Tekil oy toplama dönemi bitti
Kütahya ASKF’den TKİ Tavşanlı Linyitspor’a ziyaretKütahya ASKF’den TKİ Tavşanlı Linyitspor’a ziyaret
Köylülerin kurduğu kooperatife traktör desteğiKöylülerin kurduğu kooperatife traktör desteği
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Yürüteçle hayata tutundular!

Yürüteçle hayata tutundular!

Mersin Limanına demir atan Fransız savaş gemisinin komutanından Seçer’e ziyaret

Mersin Limanına demir atan Fransız savaş gemisinin komutanından Seçer’e ziyaret

Çarşamba Şeker Fabrikasının faaliyete geçmesi

Çarşamba Şeker Fabrikasının faaliyete geçmesi

İzinsiz silah üretimi ile ilgili 3 kişi tutuklandı

İzinsiz silah üretimi ile ilgili 3 kişi tutuklandı

Kazada sıkışan kamyon sürücüsü hayatını kaybetti

Kazada sıkışan kamyon sürücüsü hayatını kaybetti

Bunalıma giren genç, inşaatın 14. katına çıktı

Bunalıma giren genç, inşaatın 14. katına çıktı

Kütahya Namaz Vakitleri 17 Ocak Cuma

İmsak
06:44
Sabah
08:11
Öğle
13:15
İkindi
15:46
Akşam
18:09
Yatsı
19:31

Kütahya Nöbetçi Eczaneler17 Ocak Cuma

Altun Eczanesi
Merkez
Selam Eczanesi
Merkez
Anadolu Eczanesi
Emet
Doğan Eczanesi
Gediz
Bahadır Eczanesi
Simav
Emek Eczanesi
Tavsanli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Valilik duyurdu! Bir ilde eğitime kar engeli

Valilik duyurdu! Bir ilde eğitime kar engeli

Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesi hizmet ağını genişletiyor

Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesi hizmet ağını genişletiyor

Sabah namazı buluşmaları geleneksel hale geldi

Sabah namazı buluşmaları geleneksel hale geldi

Traktör pulluğuna tarih takıldı

Traktör pulluğuna tarih takıldı

"Eklem ağrım var" diyen bamya tohumu alıyor

"Eklem ağrım var" diyen bamya tohumu alıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.