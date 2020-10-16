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Başkan Biçer: "Yerli ve milli teknolojiye destek vereceğiz”

KÜTAHYA HABERLERİ  | 16.10.2020 11:08 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Simav ilçesinde, Fen Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan ‘Aktif Çöpçüler’ projesini yerinde inceleyen Belediye Başkanı Adil Biçer, teknolojik çalışmalar hakkında bilgi aldı, destek sözü verdi.Simav Belediye Başkanı Adil Biçer, Teknofest Havacılık ve Uzay Teknoloji Festivali’ndeki ‘Çevre ve Enerji Teknolojileri Yarışması’na Akıllı Çöpçüler’ projesiyle yarışmaya katılan Simav Fen Lisesi öğrencilerini ziyaret ederek projelerini incelediklerini ifade etti.

Kütahya’nın Simav ilçesinde, Fen Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan ‘Aktif Çöpçüler’ projesini yerinde inceleyen Belediye Başkanı Adil Biçer, teknolojik çalışmalar hakkında bilgi aldı, destek sözü verdi.
Simav Belediye Başkanı Adil Biçer, Teknofest Havacılık ve Uzay Teknoloji Festivali’ndeki ‘Çevre ve Enerji Teknolojileri Yarışması’na Akıllı Çöpçüler’ projesiyle yarışmaya katılan Simav Fen Lisesi öğrencilerini ziyaret ederek projelerini incelediklerini ifade etti. Başkan Biçer, “Gelişen ve ve üreten bir nesil oluşturmak adına, bizler de Milli teknoloji hamlesi yolunda elimizden her türlü desteği kendilerine sağlamak için gerekli adımları atmaya çalışacağız. Projeyi hazırlayan öğretmen ve öğrencilerimizi tebrik ediyor, başarılar diliyoruz” dedi.

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