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Başkan Biçer’den lavanta bahçesine özel bakım

KÜTAHYA HABERLERİ  | 27.07.2020 12:43 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Simav ilçesine 15 kilometre uzaklıkta bulunan Gölcük mesire alanındaki lavanta bahçesi Belediye Başkanı Adil Biçer tarafından özel bakıma alındı.

Kütahya’nın Simav ilçesine 15 kilometre uzaklıkta bulunan Gölcük mesire alanındaki lavanta bahçesi Belediye Başkanı Adil Biçer tarafından özel bakıma alındı. Belediye tarafından 29 yıllığına kiralanan bin 450 rakımlı Gölcük mesire alanındaki temizlik ve bakım işlerinin düzenli olarak yapıldığını söyleyen Başkan Biçer “ Hafta sonu mesire alanımıza gelen misafirlerimiz için, lavanta bahçemiz başta olmak üzere, tüm alanlarda temizlik hizmetlerimizi yapıyoruz. Bu yıl dikimini yaptığımız lavanta bitkisinin ilk çiçeklerini görünce çok mutlu olduk” dedi.

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