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Başkan Bilgin, eczacıları unutmadı

SİVAS HABERLERİ  | 28.09.2020 16:28 | Son Güncelleme

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Eczacılar Günü münasebetiyle kentte hizmet veren eczacılara çiçek gönderdi.Gönül Belediyeciliği sloganıyla yola çıkan ve bu doğrultuda hizmet etmeye gayret gösteren Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, her kesimden insanın kalbine dokunuyor.

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Eczacılar Günü münasebetiyle kentte hizmet veren eczacılara çiçek gönderdi.
Gönül Belediyeciliği sloganıyla yola çıkan ve bu doğrultuda hizmet etmeye gayret gösteren Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, her kesimden insanın kalbine dokunuyor. Bu çerçevede çeşitli meslek kuruluşlarına ait özel günleri de unutmayan Başkan Bilgin, Eczacılar Günü münasebetiyle kentte hizmet veren eczanelere çiçek göndererek eczacılar gününü kutladı.
Nazik davranışa duyarsız kalmayan Eczacılar Odası Başkanı Bahadır Eren ve kentte hizmet veren eczacılar Başkan Bilgin’e teşekkür ettiler.
Oda Başkanı Eren, “Eczacılar günü münasebetiyle Belediye Başkanımız Hilmi Bilgin hem telefon açarak hem de çiçek göndererek günümüzü kutladı. Bugün de bizi unutmayan Başkanımıza teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum ” dedi.

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