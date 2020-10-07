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Başkan Bilgin Gökçeköy’ün gençlerini sevindirdi

MANİSA HABERLERİ  | 07.10.2020 10:32 | Son Güncelleme

Saruhanlı Belediyesi, Gökçeköy Mahallesinde yıllardır atıl halde bulunan halı sahada tadilat başlattı.

Saruhanlı Belediyesi, Gökçeköy Mahallesinde yıllardır atıl halde bulunan halı sahada tadilat başlattı. Bakım ve onarım çalışmaları devam eden halı saha, kısa süre içinde gençlerin hizmetine sunulacak.
Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, seçim beyannamesinde yer alan projeleri hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.
Bu kapsamda Gökçeköy Mahallesinde gençlere ve çocuklara sözünü verdiklerini halı sahayı tadilata aldıklarını anımsatan Başkan Bilgin, şunları söyledi:
"Burada çocuklarımız ve gençlerimizin rahat, güvenli bir ortamda futbol oynayabilecekleri bir tesis inşa ediyoruz. Önceden burası atıl haldeydi. Çocuklarımızın oyun oynayabileceği bir durumda değildi. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz tadilat çalışmasına başladı. Hayırlı olsun, çocuklarımız güle güle oynasın."
Gökçeköy Mahallesi muhtarı Zafer Deşek ise yapılan hizmetlerden dolayı Başkan Bilgin’e teşekkür etti.

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