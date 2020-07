Başkan Bilgin: “Her mahalleye eşit ve adaletli hizmet götüreceğiz”

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, her mahalleye eşit ve adaletli hizmet götüreceklerini söyledi Sivas Belediyesi altyapı ve üst yapı çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Alibaba Mahallesi Aşık Veysel Bulvarında da altyapı çalışmaların gerçekleştiren ekipler bir yandan da kaldırım çalışmalarına başladı. Yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Hilmi Bilgin her mahalleye eşit hizmet edileceğini söyledi. Gerçekleştirilen çalışmaları yakından takip eden Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Başkan Yardımcısı Levent Olgun ve Özbelsan Genel Müdürü Ahmet Kuzu’dan bilgi aldı. Çalışan ekiplerle sohbet eden Başkan Bilgin esnafları ve Cem Vakfını ziyaret etti. Başkan Bilgin’e Alibaba Mahalle Muhtarı İbrahim Tozkoparan, Orhan Gazi Mahalle Muhtarı Dursun Yıldız ve Cem Vakfı Şube Başkanı Ünal Karataş’ta eşlik etti. Belediye Başkanı Hilmi Bigin, halkın talep ettiği hizmetleri şehre kazandırmak üzere çalıştıklarını belirterek, “ Yapılan çalışmaları yerinde incelemek için buradayız. Bizim yönetim anlayışımız ben yaptım oldu değil katılımcı hesap verilebilir bir yönetim anlayışı ortaya koyarak başta muhtarlarımız, ihtiyar heyetlerimiz, Sivil Toplum Kuruluşlarımız, esnaflarımız ile istişare ederek halkın talep ettiği hizmetleri şehrimize kazandırmak üzere çalışıyoruz” ifadesini kullandı.

Başkan Bilgin, bu şehirde yaşayan insanları mutlu kılacak çalışmalar yapmaya devam edeceklerini söyleyerek, “ Alibaba Mahallesi, Orhangazi Mahallesi, Abdulvahabigazi Mahallesi, Seyrantepe Mahallesinde yaşayan hemşehrilerimiz “İyi ki ben bu mahallede yaşıyorum.” diyecekleri çalışmaların startını verdik.” diyen Başkan Bilgin, “İnşallah bayramdan 20 gün sonra hizmetlerimizi bu bölgede ilk başladığımız Alibaba Mahallesi Aşık Veysel Bulvarını kapsayan bu alanı bu yıl bitirmiş olacağız. Orhangazi Mahallemizde çalışmalarımız devam ediyor. Önümüzdeki yıl Seyrantepe mahallesini altyapısıyla üst yapısıyla Kültür merkezleri ile Kütüphaneleri ile Aksu’nun başlangıcı olan alanında ihalesini yaparak bu bölgeye değer katacak Yukarı tekkeden bu bölgeye bakan Akkaya kısmında da güzel bir peyzaj çalışması ile şehrimizi güzelleştirmeye devam edeceğiz. Bizim derdimiz davamız bu şehri nasıl daha yaşanılabilir hale getiririz onun derdindeyiz. Her açıdan bu şehirde yaşayan insanları mutlu kılacak çalışmalar yapmaya devam edeceğiz” dedi.

“Kesilen ağaçların yerine 10 katını dikeceğiz”

Çalışmalar nedeni ile mecburi kesilen ağaçların yerine 10 katını dikeceklerini söyleyen Başkan Bilgin, “Esnafların rahatsızlık duydukları konular oluyor bu konuda bize sabır gösteren esnaflarımıza teşekkür ediyorum. İlimizde yaşayan her kesimden insanla istişare ederek çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Katılımcı belediyecilik anlayışıyla çalışıyoruz. Bizim görev süremiz boyunca hemşehrilerimiz bizim mahallemiz ihmal edildi demeyecek her mahalleye eşit adaletli hizmet götüreceğiz. İlimizin her kesiminde farklı birimlerimiz çalışma yapıyor. Bu dönemde altyapı çalışmalarını tamamlayacağız. Bölgede mecburiyetten kaynaklanan ağaç kesimleri olacak bizimde bu konuda canımız yanıyor istemiyoruz ama kesmemiz gerekiyor. Hemşehrilerimiz emin olsun ki kesilen ağaçların yerine 10 katını dikeceğiz” şeklinde konuştu.