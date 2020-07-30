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Başkan Bilgin, personeliyle bayramlaştı

MANİSA HABERLERİ  | 30.07.2020 13:15 | Son Güncelleme

Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin, Kurban Bayramı dolayısıyla belediye personeline çikolata ve kahve hediye ederek personelinin bayramını kutladı.Başkan Bilgin, Saruhanlı’nın gelişmesi ve Saruhanlı’da yaşayan vatandaşların huzur ve refahı için mesai mefhumu gözetmeden özveriyle çalışan personeline teşekkür etti.Bilgin, bayram mesajında ise sevgileri birleştiren, kardeşlik duygularını pekiştiren Bayramın yurdumuza ve insanlığa sağlık barış ve huzur getirmesi dileğinde bulundu.Bayramların milletçe karşılıklı sevgi, saygı ve kardeşlik bağlarını kuvvetlendiren, toplumsal yardımlaşma ve dayanışmanın en üst seviyede yaşandığı müstesna günler olduğunu ifade eden Bilgin, şunları kaydetti:“Bayramlar toplumsal birliği sağlayan değerlerin hatırlandığı, güzelliklerin ve iyiliklerin yoğun olarak yaşandığı, insanlar arasında karşılıklı sevgi ve saygının geliştiği, dostluk ve kardeşlik hislerinin güçlendiği günlerdir.

Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin, Kurban Bayramı dolayısıyla belediye personeline çikolata ve kahve hediye ederek personelinin bayramını kutladı.
Başkan Bilgin, Saruhanlı’nın gelişmesi ve Saruhanlı’da yaşayan vatandaşların huzur ve refahı için mesai mefhumu gözetmeden özveriyle çalışan personeline teşekkür etti.
Bilgin, bayram mesajında ise sevgileri birleştiren, kardeşlik duygularını pekiştiren Bayramın yurdumuza ve insanlığa sağlık barış ve huzur getirmesi dileğinde bulundu.
Bayramların milletçe karşılıklı sevgi, saygı ve kardeşlik bağlarını kuvvetlendiren, toplumsal yardımlaşma ve dayanışmanın en üst seviyede yaşandığı müstesna günler olduğunu ifade eden Bilgin, şunları kaydetti:
“Bayramlar toplumsal birliği sağlayan değerlerin hatırlandığı, güzelliklerin ve iyiliklerin yoğun olarak yaşandığı, insanlar arasında karşılıklı sevgi ve saygının geliştiği, dostluk ve kardeşlik hislerinin güçlendiği günlerdir. Ancak bu yıl koronavirüs nedeniyle çok farklı ve zorlu bir süreçten geçiyoruz. Ümit ederim ki alacağımız tedbirlere Bayram da devam edersek bu salgın sıkıntısından en yakın zamanda kurtulacağız. İlçemiz genelinde kurban bayramının huzurlu ve güvenle geçmesi için gereken tedbirleri aldık. Seyahat edecek vatandaşlarımızın emniyet kemeri tedbirinin yanında korona virüse karşı tedbirlerini elden bırakmayıp kurallara titizlikle uymalarını rica ediyorum. Güzel ilçemizin güzel insanlarıyla birlikte bir bayramı daha kutluyor olmanın mutluluğu ve heyecanını yaşarken, Kurban Bayramının insanlığa, İslam Alemine sağlık ve huzur getirmesini diliyor, bu duygularla, Saruhanlılı hemşehrilerimizin ve tüm İslam aleminin Kurban Bayramını kutluyorum.”

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