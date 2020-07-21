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Başkan Bilgin’den çiftçilere büyük hizmet

MANİSA HABERLERİ  | 21.07.2020 15:35 | Son Güncelleme

Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin, ilçedeki çiftçilerin Zirai ilaç makinelerine su temin edebilmeleri için ilçenin 21 farklı noktasına su dolum tesisi kurulmasına yönelik başlattıkları çalışmaların devam ettiğini bildirdi.Başkan Bilgin, konuyla ilgili gazetecilere yaptığı açıklamada, bu kapsamda yapımı tamamlanan 15 tesisi çiftçilerin hizmetine sunduklarını, kalan 6 tesisinin ise yapımının devam ettiğini açıkladı.Tarımsal üretimin her kademesinde alın teri olan çiftçiler için arazi yollarının ıslahının yanı sıra zirai ilaç makinelerine su temin edebilmeleri için su dolum tesisleri kurduklarını ifade eden Bilgin, şunları kaydetti:"Gediz ovasının bereketli toprakları üzerinde kurulu bulunan ilçemiz tarımla geçim sağlıyor.

Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin, ilçedeki çiftçilerin Zirai ilaç makinelerine su temin edebilmeleri için ilçenin 21 farklı noktasına su dolum tesisi kurulmasına yönelik başlattıkları çalışmaların devam ettiğini bildirdi.
Başkan Bilgin, konuyla ilgili gazetecilere yaptığı açıklamada, bu kapsamda yapımı tamamlanan 15 tesisi çiftçilerin hizmetine sunduklarını, kalan 6 tesisinin ise yapımının devam ettiğini açıkladı.
Tarımsal üretimin her kademesinde alın teri olan çiftçiler için arazi yollarının ıslahının yanı sıra zirai ilaç makinelerine su temin edebilmeleri için su dolum tesisleri kurduklarını ifade eden Bilgin, şunları kaydetti:
"Gediz ovasının bereketli toprakları üzerinde kurulu bulunan ilçemiz tarımla geçim sağlıyor. Bu topraklarda yaşayan binlerce kardeşimiz alın terini toprağa akıtarak ekmeğini kazanıyor. Üretici kardeşlerimiz adeta toprağı berekete dönüştürüyor. Bizlerde Saruhanlı Belediyesi olarak çiftçi ve üreticimizin ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz. Bu kapsamda 21 bölgeye ilaç makineleri için su dolum tesisleri kurduk. Hayırlı olsun."

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