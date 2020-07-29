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Başkan Binzet: “Gönülden bayramlaşıyoruz”

ADIYAMAN HABERLERİ  | 29.07.2020 13:16 | Son Güncelleme

CHP Adıyaman İl Başkanı Burak Binzet, korona virüs tedbirleri kapsamında partide bu Kurban Bayramında parti binasında toplu bayramlaşma olmayacağını belirtti.CHP Adıyaman İl Başkanı Burak Binzet, Kurban Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı.

Başkan Binzet: “Gönülden bayramlaşıyoruz”

CHP Adıyaman İl Başkanı Burak Binzet, korona virüs tedbirleri kapsamında partide bu Kurban Bayramında parti binasında toplu bayramlaşma olmayacağını belirtti.
CHP Adıyaman İl Başkanı Burak Binzet, Kurban Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı. Başkan Binzet, tokalaşmayacaklarını ve parti binasında bayramlaşmayacaklarını belirterek, “Her şeyin başı sağlık. Bu bayram biz de yurttaşlarımızın ve partililerimizin sağlığını düşünerek toplu bayramlaşma programımızı gerçekleştiremeyeceğiz. Daha uzun bayramlarda buluşmak umuduyla bu bayram bir birimize biraz mesafe koyacağız. Ama gönüllerimiz bir. Uzak da olsak gönülden gönüle bir birimizin bayramını kutlayacak, büyülerin ellerinden belki öpmeyeceğiz ama onları da her daim saygı ile hatırladığımızı bir şekilde yine göstereceğiz. Çocuklarımızın gözlerinden öpmeyeceğiz ama onlara mutlu, sağlıklı, sevgi dolu bir dünya sunmak için mücadelemizin sürdüğünü her daim anlatacağız.
Tüm vatandaşlarımızın bayramını kutluyor, özgür, demokratik, laik, hukukun üstünlüğünün sağlandığı, adaletin herkes için olduğu bir Türkiye’de umuduyla, sağlıklı ve huzurlu bayramlar diliyoruz" ifadelerini kullandı.

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