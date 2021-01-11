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Başkan Binzet işsizlik rakamlarını değerlendirdi

11.01.2021 17:05 | Son Güncelleme:
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Başkan Binzet işsizlik rakamlarını değerlendirdi

CHP Adıyaman İl Başkanı Burak Binzet, , TÜİK’in açıkladığı işsizlik rakamlarını değerlendirerek açıklamalarda bulundu.Başkan Binzet, TÜİK’e göre istihdamın azaldığı, işgücüne dahil olmayanların sayısı arttığını vurgulayarak TÜİK’n bir kez daha kağıt üstünde işsizlik rakamlarını aşağı çektiğini söyledi.Gerçekleri gizlemenin sorunları çözmek yerine daha da derinleştireceğini belirten Başkan Binzet, “İş bulma umudu olmayanların sayısı, bir yılda 843 bin kişi artarak 668 binden 1 milyon 511 bin kişiye yükseldi.

CHP Adıyaman İl Başkanı Burak Binzet, , TÜİK’in açıkladığı işsizlik rakamlarını değerlendirerek açıklamalarda bulundu.
Başkan Binzet, TÜİK’e göre istihdamın azaldığı, işgücüne dahil olmayanların sayısı arttığını vurgulayarak TÜİK’n bir kez daha kağıt üstünde işsizlik rakamlarını aşağı çektiğini söyledi.
Gerçekleri gizlemenin sorunları çözmek yerine daha da derinleştireceğini belirten Başkan Binzet, “İş bulma umudu olmayanların sayısı, bir yılda 843 bin kişi artarak 668 binden 1 milyon 511 bin kişiye yükseldi. Vatandaş yoksulluğu sonuna kadar yaşıyor. İşsizlik getirdiği sorunlarla mücadele ediyor. Rakamların düşük ya da yüksek çıkması gerçeği değiştirmiyor. Rakamlar gerçeği gizlemeye yetmiyor. İktidar artık bu yalan politikasından vazgeçmeli, yoksulluğu, işsizliği çözmelidir. Aksi halde hem ekonomide hem toplumsal yaşamımızda geri dönülmez sorunlar yaşanacak" diye konuştu.

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