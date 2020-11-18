YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adıyaman
  4. Başkan Binzet, Kılıçdaroğlu’na yönelik tehditlere tepki gösterdi

Başkan Binzet, Kılıçdaroğlu’na yönelik tehditlere tepki gösterdi

ADIYAMAN HABERLERİ  | 18.11.2020 15:23 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik yapılan tehditlere tepki gösteren CHP Adıyaman İl Başkanı Burak Binzet, açıklamalarda bulundu.Türkiye’nin hukuk devleti olduğunu vurgulayarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yapılan tehditleri sert bir şekilde eleştiren Başkan Burak Binzet, “İnsani değerlerden uzak, nezaketten, sevgiden zerre nasibini almamış, küstah, adı suç örgütü kavramı ile birlikte anılan birinin soylu, ilkeli ve onurlu bir geçmişe sahip Cumhuriyet Halk Partisinin genel başkanını tehdit etmesi asla kabul edilemez.

Başkan Binzet, Kılıçdaroğlu’na yönelik tehditlere tepki gösterdi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik yapılan tehditlere tepki gösteren CHP Adıyaman İl Başkanı Burak Binzet, açıklamalarda bulundu.
Türkiye’nin hukuk devleti olduğunu vurgulayarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yapılan tehditleri sert bir şekilde eleştiren Başkan Burak Binzet, “İnsani değerlerden uzak, nezaketten, sevgiden zerre nasibini almamış, küstah, adı suç örgütü kavramı ile birlikte anılan birinin soylu, ilkeli ve onurlu bir geçmişe sahip Cumhuriyet Halk Partisinin genel başkanını tehdit etmesi asla kabul edilemez. Umudu mafyada arayanlar da yanlış yerdeler. Derhal bu anlayıştan vazgeçsinler. Türkiye bir hukuk devletidir. Cumhuriyet savcıları gereğini yapmalıdır. Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu yalnız değildir" diye konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Geçmişten günümüze yaşayan en seksi erkekler Geçmişten günümüze yaşayan en seksi erkekler
Adıyaman'da soba zehirlenmesi! Adıyaman'da soba zehirlenmesi!

Adıyaman Namaz Vakitleri 20 Kasım Cuma

İmsak
05:41
Sabah
07:05
Öğle
12:18
İkindi
14:57
Akşam
17:20
Yatsı
18:39

Adıyaman Nöbetçi Eczaneler20 Kasım Cuma

Aslan Eczanesi
Merkez
Betül Eczanesi
Merkez
Emek Eczanesi
Merkez
Umut Eczanesi
Besni
Takavutlar Eczanesi
Golbasi
Derman Eczanesi
Kahta
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.