Başkan Binzet, tütün sözleşmesine uymayan firmalara tepki gösterdi

CHP Adıyaman İl Başkanı Mehmet Burak Binzet, Ege Menşeili tütün üreticileriyle firmalar arasındaki anlaşmazlık ile ilgili basın açıklaması yaptı.

CHP Adıyaman İl Başkanı Mehmet Burak Binzet, üreticiler ile firmalar arasında yapılan sözleşme tutarlarına firmaların uymadığına dikkat çekti.

Firmaların sözleşme tutarının altında bir fiyat ile tütünleri almak istediğini vurgulayan Binzet, “Tütün üreticileri uluslararası firmalar ile sözleşme yaparak tütün üretiyor. Ekim sözleşmeleri ile anlaşılan tütün üreticisiyle firmalar arasında bir sorun yaşanıyor. Firmalar tütün üreticilerini köşeye sıkıştırmak istiyor. Tütün ile ilgili 19 TL’ye kadar sözleşme imzalayan firmalar şimdi bu tütünlerin fiyatını 14 TL’ye düşürerek, bu fiyata satın almaya çalışıyorlar.

Bir sözleşme yapılmış ise, bu sözleşmeye uyulması gerekiyor. Tütüncü esnafının hiçbir yere tütün satma olanağı olmadığı için, cezai işlemleri olduğu için firmalar tütünü yok parasına almak istiyor. CHP bunun takipçisi olacaktır. Dün mecliste Milletvekilimiz Abdurrahman Tutdere açıklama yapmıştı. Bizlerde tütün konusunda çiftçimizin yanındayız.

Hükümet ölümü gösterip, sıtmaya razı etmeye çalışıyor. Tütün yasasında hala kooperatifleşme ile ilgili bir ilerleme kaydedilmemiştir. Yetkili kooperatiflere tütün alım yetkisi verilmektedir. Kooperatifçilik bağımsız olmalıdır.

Ege Menşeili tütünde olan anlaşmalar ile ilgili CHP olarak bu konuyu gündemde tutacağız. Tütün konusunda Adıyaman için doğru ve güzel olan ne ise onun yanında olacağız” ifadelerini kullandı.

