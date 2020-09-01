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Başkan Binzet’in 1 Eylül Dünya Barış Günü mesajı

ADIYAMAN HABERLERİ  | 01.09.2020 15:43 | Son Güncelleme

CHP Adıyaman İl Başkanı Burak Binzet, 1 Eylül Dünya Barış Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.Bugünlerin dünyanın barışa en fazla ihtiyaç duyduğu gün olduğunu söyleyen Başkan Binzet mesajında, “Barış özleminin sürekli tekrarlandığı 2015 yılında ülkemizde başta gezi eylemleri olmak üzere demokratik talepler gazla, copla, panzerle karşılanmaktadır.

Başkan Binzet’in 1 Eylül Dünya Barış Günü mesajı

CHP Adıyaman İl Başkanı Burak Binzet, 1 Eylül Dünya Barış Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Bugünlerin dünyanın barışa en fazla ihtiyaç duyduğu gün olduğunu söyleyen Başkan Binzet mesajında, “Barış özleminin sürekli tekrarlandığı 2015 yılında ülkemizde başta gezi eylemleri olmak üzere demokratik talepler gazla, copla, panzerle karşılanmaktadır. Türkiye’nin de içinde bulunduğu Ortadoğu coğrafyasında bütün komşularımızın bir iç savaş ortamında adeta kan gölüne döndüğü, masum insanların canlarıyla bedeller ödediği bir dönemden geçiyoruz. 1 Eylül Dünya Barış Gününde, günümüzde yaşanan ve geçmişte tüm insanlığın yaşamış olduğu büyük acı ve kayıpları unutmamak, gelecekte böyle büyük yıkımların yaşanmaması için barış çağrısında bulunmak bir insanlık görevidir. Mustafa Kemal Atatürk ün yurtta barış, dünyada barış sözü doğrultusunda 1 Eylül Dünya Barış Gününü kutlarım” ifadelerini kullandı.

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Adıyaman Namaz Vakitleri 1 Eylül Salı

İmsak
04:25
Sabah
05:50
Öğle
12:32
İkindi
16:10
Akşam
19:04
Yatsı
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Adıyaman Nöbetçi Eczaneler 1 Eylül Salı

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Merkez
Selda Eczanesi
Merkez
Yavuz Eczanesi
Merkez
Gündoğan Eczanesi
Besni
Şifam Eczanesi
Golbasi
Çınar Eczanesi
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