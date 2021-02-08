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Başkan Binzet’ten 8 Şubat Dünya Epilepsi Hastalıkları Günü mesajı

08.02.2021 16:45 | Son Güncelleme:
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Başkan Binzet’ten 8 Şubat Dünya Epilepsi Hastalıkları Günü mesajı

CHP Adıyaman İl Başkanı Burak Binzet, 8 Şubat Dünya Epilepsi Hastalıkları Günü nedeniyle mesaj yayımladı.Başkan Burak Binzet, Ülkemizde yaklaşık 750 bin epilepsi hastası bulunduğunu belirterek, “Peki bizler 750 bin epilepsi hastası kardeşimize iş anlamında ne gibi yardımlarda bulunuyoruz?

CHP Adıyaman İl Başkanı Burak Binzet, 8 Şubat Dünya Epilepsi Hastalıkları Günü nedeniyle mesaj yayımladı.
Başkan Burak Binzet, Ülkemizde yaklaşık 750 bin epilepsi hastası bulunduğunu belirterek, “Peki bizler 750 bin epilepsi hastası kardeşimize iş anlamında ne gibi yardımlarda bulunuyoruz? Yardım etmek bir yana bu kardeşlerimize temel vatandaşlık hakları olan; çalışabilme, ehliyet alabilme vb. durumlardan alıkoyarken bu kardeşlerimize nasıl yardımcı olacağız? Bu temel problemlerin yanında ülkemizde bulunan 750 bin epilepsi hastası kardeşimizin yüzde 59’undan fazlası işsizken bu hastalığa sahip kardeşlerimizin hayatlarını idame ettirmeleri için almış oldukları raporların yüzde 40’a sabitlenmesi gerekir. Bu hastalığı taşıyan kardeşlerimizin sosyal devlet anlayışıyla kendi ayakları üstünde durabilmeleri için gerekli her türlü yasal düzenlemenin yapılması gerekir. Bizler bu konunun takipçisi olacağız” diye konuştu.

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Adıyaman Namaz Vakitleri 8 Şubat Pazartesi

İmsak
05:56
Sabah
07:17
Öğle
12:46
İkindi
15:39
Akşam
18:05
Yatsı
19:22

Adıyaman Nöbetçi Eczaneler 8 Şubat Pazartesi

Bilen Eczanesi
Merkez
Kutlu Eczanesi
Merkez
Şahin Eczanesi
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