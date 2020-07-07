Başkan Binzet’ten kentsel dönüşüm açıklaması

CHP Adıyaman İl Başkanı Burak Binzet, deprem riski olan Adıyaman’da son günlerde hızla yükselen çok katlı binalara dikkat çekerek, Adıyaman’ın çok sağlıksız bir şekilde büyüdüğünü söyledi.

Kentsel dönüşümlerle alakalı açıklamalarda bulunan Başkan Binzet, “Adıyaman Türkiye’nin bir kesiti. Türkiye’de deprem için yapılan bir şey yok. Adıyaman’da da yapılan bir şey yok. Türkiye’de imar affı adı ile ne olduğu tam da belli olmayan bir kanun çıktı. Sırf birilerinden para almak adına, hiçbir şekilde uzman görüşünden geçmeyen yapılar bir takım nedenlerle bu kapsam içine alındı. Bunun sonucunun çok kötü olacağını düşünüyorum. Adıyaman bildiğimiz gibi birinci derece deprem bölgesinde yer alıyor. Elazığ’dan gelip devam eden bir fay hattı var ve biz o hattın üzerindeyiz. Şu ana kadar bu fayda çok ciddi bir kırılma olmamış olsa da risk varlığını sürdürüyor” dedi.

Adıyaman’da yaşanabilecek bir depremde toplanma alanı olmadığını da söyleyen Başkan Binzet, “Toplanma alanı, insanların bir deprem anında oturabilecekleri, korunabilecekleri bir yerin olmaması demek. Kentsel dönüşüm burada yeteri kadar uygulanamadı ve uygulanmıyor da. Kentsel dönüşüm eğer planlandığı gibi uygulanmış olsaydı, deprem ve halkın can sağlığı açısından faydalı olacaktı. Ancak kentsel dönüşüm rant kapısına dönüştü. Çok katlı binalar yapılmaya başlandı. Eski binalar yıkılıp yerine çok katlı binalar yapıldı. Adıyaman çok sağlıksız bir şekilde büyüyor. Dokuz katlı on katlı binalar yapılmaya başlandı. Buradaki binalar fay hattına yaklaşık 5- 6 kilometre uzaklıkta. Karadağ bölgemizin hemen üzerinden fay geçiyor. Umuyorum ki böyle bir acıyı ne Adıyaman ne de ülkemiz yaşamaz. Ancak risklerimiz çok büyük” diye konuştu.

