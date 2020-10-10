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Başkan Birdal güven tazeledi

ERZURUM HABERLERİ  | 10.10.2020 12:40 | Son Güncelleme

Erzurum Bölgesi Veteriner Hekimler Odası Başkanı Ahmet Çağrı Birdal, geçtiğimiz günlerde yapılan genel kurulda güven tazeleyerek, yeniden başkan seçildi.Erzurum Bölgesi Veteriner Hekimler Odası hizmet binasında yapılan genel kurula Birdal tek liste ile girerek yeniden Erzurum Bölgesi Veteriner Hekimler Odası Başkanlığı’na seçildi.Başkan Birdal’ın yeni yönetimi şu isimlerden oluştu: “Yönetim Kurulu; Serkan Yıldırım, Bülent Zafer Taş, Mustafa Tiryaki ve Nergis Ulaş, Denetim Kurulu; Mehmet Tahir Sünnetçi ve Bülent Balli, Disiplin Kurulu; Hamza Avcıoğlu, Fikret Çelebi, Tuncay Demir, Hakan Alkan ve Ömer Faruk Küçükkalem, Üst Kurul; Cengiz Ceylan, Mustafa Sinan Aktaş, İsmail Atasever, Göker Karabulut ve Çınar Cürcani.”Erzurum Bölgesi Veteriner Hekimler Odası Başkanı Ahmet Çağrı Birdal, genel kurulla ilgili yaptığı değerlendirmede, şunları kaydetti: “Genel kurulumuza iştirak eden tüm üyelerimize teşekkür ediyorum.

Erzurum Bölgesi Veteriner Hekimler Odası Başkanı Ahmet Çağrı Birdal, geçtiğimiz günlerde yapılan genel kurulda güven tazeleyerek, yeniden başkan seçildi.
Erzurum Bölgesi Veteriner Hekimler Odası hizmet binasında yapılan genel kurula Birdal tek liste ile girerek yeniden Erzurum Bölgesi Veteriner Hekimler Odası Başkanlığı’na seçildi.
Başkan Birdal’ın yeni yönetimi şu isimlerden oluştu: “Yönetim Kurulu; Serkan Yıldırım, Bülent Zafer Taş, Mustafa Tiryaki ve Nergis Ulaş, Denetim Kurulu; Mehmet Tahir Sünnetçi ve Bülent Balli, Disiplin Kurulu; Hamza Avcıoğlu, Fikret Çelebi, Tuncay Demir, Hakan Alkan ve Ömer Faruk Küçükkalem, Üst Kurul; Cengiz Ceylan, Mustafa Sinan Aktaş, İsmail Atasever, Göker Karabulut ve Çınar Cürcani.”
Erzurum Bölgesi Veteriner Hekimler Odası Başkanı Ahmet Çağrı Birdal, genel kurulla ilgili yaptığı değerlendirmede, şunları kaydetti: “Genel kurulumuza iştirak eden tüm üyelerimize teşekkür ediyorum. Veteriner Hekimleri Odası, ülkemizin en seçkin sivil inisiyatif kuruluşlarından biridir. Bu büyük ailenin bir mensubu olarak yönetim kurulumuzdaki meslektaşlarımız ile birlikte Erzurum ve bölgemizde hayvan varlığının gelişimi, yaban hayatının korunması, hayvanların sağlıklı ortamlarda yaşamaları ve doğal dengeyle ilgili mesai harcayan meslektaşlarımız için önemli projelerimizi hayata geçirdik ve yeni projeler üretmeye de devam edeceğiz.”

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