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  4. Başkan Bıyık, Bağlarbaşı’nda vatandaşları dinleyecek

Başkan Bıyık, Bağlarbaşı’nda vatandaşları dinleyecek

KOCAELİ HABERLERİ  | 03.01.2020 17:37 | Son Güncelleme

Darıca Belediye Başkanı Muzaffe Bıyık, vatandaşlarla fikir alışverişinde bulunduğu ‘Gönül Buluşmaları’ programı kapsamında Bağlarbaşı Mahallesi sakinleriyle buluşacak.Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ın seçim beyannamesinde yer alan vaatlerden biri olan ‘Gönül Buluşmaları’ toplantıları Bağlarbaşı Mahallesi ile devam ediyor.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffe Bıyık, vatandaşlarla fikir alışverişinde bulunduğu ‘Gönül Buluşmaları’ programı kapsamında Bağlarbaşı Mahallesi sakinleriyle buluşacak.
Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ın seçim beyannamesinde yer alan vaatlerden biri olan ‘Gönül Buluşmaları’ toplantıları Bağlarbaşı Mahallesi ile devam ediyor. Daha önce Sırasöğütler Mahallesi, Emek Mahallesi, Nenehatun Mahallesi, Osmangazi Mahallesi ve Kazım Karabekir Mahallesi’nde gerçekleşen ve vatandaşlar tarafından büyük ilgi gören toplantılarda vatandaşların sorunlarını dinleyen Başkan Muzaffer Bıyık, Bağlarbaşı Mahallesi’nde de vatandaşlarla halk buluşması gerçekleştirecek. Bağlarbaşı Mahallesi Arafat Camii Konferans Salonu’nda 04 Ocak Cumartesi günü saat 15.30’da başlayacak olan Gönül Buluşması programına Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ın yanı sıra başkan yardımcıları ve mahalle muhtarı da katılacak. Birim müdürlerinin de hazır bulunacağı programda vatandaşlar taleplerini ve sorunlarını dile getirme imkanı bulacak.
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Bağlarbaşı Mahallesi sakinlerini ‘Gönül Buluşması’ programına davet eden Başkan Muzaffer Bıyık, “Cumhurbaşkanımızın bizden istemiş olduğu gönül belediyeciliğini Darıca’da hayata geçirmek için göreve geldiğimiz günden itibaren canla başla çalışıyoruz. Kapımız herkese açık, belediyeye gelen herkesle görüşüyoruz. Bunun yanında mahallelere giderek vatandaşlarımızla da birebir görüşüyoruz. Bu toplantılarda herkes beklentilerini bize iletiyor ve bizler de ekibimizle birlikte notlar alarak vatandaşlarımızın isteklerine göre projeler şekillendiriyoruz. Cumartesi günü Bağlarbaşı Mahallesi’nde altıncısı gerçekleştireceğimiz Gönül Buluşması programımıza herkesi davet ediyorum” dedi.

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