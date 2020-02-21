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Başkan Bıyık, Darıcalıları dinleyecek

KOCAELİ HABERLERİ  | 21.02.2020 12:04 | Son Güncelleme

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Gönül Buluşmaları programı kapsamında mahalle sakinleriyle bir araya gelecek.Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ın seçim beyannamesinde yer alan vaatlerden biri olan Gönül Buluşmaları toplantıları Abdi İpekçi Mahallesi ile devam ediyor.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Gönül Buluşmaları programı kapsamında mahalle sakinleriyle bir araya gelecek.
Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ın seçim beyannamesinde yer alan vaatlerden biri olan Gönül Buluşmaları toplantıları Abdi İpekçi Mahallesi ile devam ediyor. 22 Şubat Cumartesi günü Ethem Paşa Cami Konferans Salonu’nda saat 16.30’da başlayacak. Gönül Buluşması programına Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ın yanı sıra başkan yardımcıları ve mahalle muhtarı da katılacak. Birim müdürlerinin de hazır bulunacağı programda vatandaşlar taleplerini ve sorunlarını dile getirme imkanı bulacak.
Abdi İpekçi Mahallesi sakinlerini Gönül Buluşması programına davet eden Başkan Muzaffer Bıyık, “Cumhurbaşkanımızın bizden istemiş olduğu gönül belediyeciliğini Darıca’da hayata geçirmek için göreve geldiğimiz günden itibaren canla başla çalışıyoruz. Kapımız herkese açık, belediyeye gelen herkesle görüşüyoruz. Bunun yanında mahallelere giderek vatandaşlarımızla da birebir görüşüyoruz. Bu toplantılarda herkes beklentilerini bize iletiyor ve bizler de ekibimizle birlikte notlar alarak vatandaşlarımızın isteklerine göre projeler şekillendiriyoruz. Cumartesi günü Ethem Paşa Cami Konferans Salonu’nda dokuzuncu gerçekleştireceğimiz Gönül Buluşması programımıza herkesi davet ediyorum’’ dedi.

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