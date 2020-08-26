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Başkan Bıyık: “Darıca’yı ortak akılla yönetmek istiyoruz”

KOCAELİ HABERLERİ  | 26.08.2020 16:15 | Son Güncelleme

Esnafla bir araya gelerek sorunlarını ve taleplerini dinleyen Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, "Darıca’yı ortak akılla yönetmek istediklerini ifade ederek her görüşe önem veriyoruz” dedi.Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, ilçe esnaflarını ziyaret ederek fikir alışverişinde bulundu.

Esnafla bir araya gelerek sorunlarını ve taleplerini dinleyen Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, "Darıca’yı ortak akılla yönetmek istediklerini ifade ederek her görüşe önem veriyoruz” dedi.
Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, ilçe esnaflarını ziyaret ederek fikir alışverişinde bulundu. Ziyarette bulunduğu esnaflarla sohbet eden Başkan Bıyık, Osmangazi Mahallesi’nde bulunan Aşıroğlu Caddesi’nde esnaf turu gerçekleştirdi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile birlikte altyapı ve üst yapı çalışmalarının devam ettiği Aşıroğlu Caddesi’ndeki çalışmalar hakkında esnafa bilgi veren Başkan Bıyık, “Aşıroğlu Caddemiz tamamlandığında modern kaldırımlarıyla, yer altına alınan çöp konteynerleri ve ışıklandırmalarıyla prestijli ve örnek bir cadde haline gelecek. Esnafımızdan ve vatandaşlarımızdan biraz daha sabır istiyoruz. Daha yaşanabilir ve modern bir Darıca için canla başla çalışıyoruz. Darıca halkı adına ilçemize bu büyük hizmeti getiren Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın ve ekibine teşekkür ediyorum” dedi.

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