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Başkan Bıyık, hafta sonu temizlik ve bakım onarım çalışmalarını denetledi

KOCAELİ HABERLERİ  | 07.12.2020 16:27 | Son Güncelleme

Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında Darıca Belediyesi sokak sokak temizlik çalışmalarının yanı sıra bozulan yollarda bakım onarım çalışması yaptı.Darıca Belediyesi, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında ilçe genelinde detaylı temizlik ve dezenfekte çalışmasının yanı sıra bozulan yollarda da asfalt yama ve parke serim çalışmaları gerçekleştirdi.

Başkan Bıyık, hafta sonu temizlik ve bakım onarım çalışmalarını denetledi

Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında Darıca Belediyesi sokak sokak temizlik çalışmalarının yanı sıra bozulan yollarda bakım onarım çalışması yaptı.
Darıca Belediyesi, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında ilçe genelinde detaylı temizlik ve dezenfekte çalışmasının yanı sıra bozulan yollarda da asfalt yama ve parke serim çalışmaları gerçekleştirdi. Hafta sonu iki gün süren kısıtlamalarda 14 mahallenin tamamında sokak sokak çalışma başlatan ekipler adeta bütün Darıca’yı köşe bucak temizledi. Ana caddeler ve sokaklar yıkanırken çocuk oyun parkları, otobüs durakları ve çöp konteynırları gibi vatandaşların yoğun olarak kullandıkları alanlar dezenfekte edildi.
Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da hafta sonu gün boyunca sahada çalışan ekipleri ziyaret ederek çalışmaları inceledi ve bilgiler aldı. Sokağa çıkma kısıtlamalarını fırsata çevirdiklerini ifade eden Başkan Muzaffer Bıyık, “Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına uyan ve evlerinde kalan Darıcalı vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bizler kısıtlamaları fırsata çevirerek sokaklar boşken detaylı temizlik ve bakım onarım çalışmaları gerçekleştirdik. Vatandaşlarımızın sağlığı ve huzuru için bundan sonraki benzer kısıtlamalarda da aynı şekilde mahalle mahalle, sokak sokak çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bizler üzerimize düşeni fazlasıyla yapmak için canla başla çalışacağız. Vatandaşlarımızdan beklentimiz ve talebimiz kurallara ve alınan tedbirlere uymaları” dedi.

Başkan Bıyık, hafta sonu temizlik ve bakım onarım çalışmalarını denetledi

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