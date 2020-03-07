YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. Başkan Bıyık kadınlarla bir araya geldi

Başkan Bıyık kadınlarla bir araya geldi

KOCAELİ HABERLERİ  | 07.03.2020 15:36 | Son Güncelleme

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla AK Parti Darıca İlçe Kadın Kolları teşkilatıyla bir araya gelerek kadınlar gününü kutladı.Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla AK Parti Darıca İlçe Kadın Kolları teşkilatını ağırladı.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla AK Parti Darıca İlçe Kadın Kolları teşkilatıyla bir araya gelerek kadınlar gününü kutladı.
Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla AK Parti Darıca İlçe Kadın Kolları teşkilatını ağırladı. Eşi Havva Bıyık’la birlikte programa katılan Başkan Muzaffer Bıyık’a AK Parti Darıca İlçe Başkanı Ufuk Acay ve AK Parti Darıca İlçe Kadın Kolları Başkanı Hülya Kodek de eşlik etti.
Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, tüm kadınların 8 Mart Kadınlar Günü’nü kutlayarak, “Kadın kimi zaman çok sevdiğimiz annemiz, kimi zaman aşık olduğumuz eşimiz, kimi zaman da en kıymetli varlığımız kızımızdır. Onlar bize Allah’ın emanetidir. Bizim kültürümüzde kadınlar, hem toplumun hem de ailenin temelidir. Bir anne, bir eş, bir evlat olarak kadın toplumu dönüştüren ve yön verendir. Eğer kadın mutluysa aile de mutludur. Bizim dinimize göre de kadın kutsal bir varlıktır. Peygamber Efendimiz, ‘Cennet anaların ayağının altındadır buyurmuştur.’ Dolayısıyla kadınları korumak, kollamak ve onların mutlu ve huzurlu olmasını sağlamak bizlerin görevidir. Biz de Darıca Belediyesi olarak kadınları her zaman önemsiyoruz. Kadınlara yönelik projelerimize daha fazla ağırlık vererek çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bir kez daha tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü tebrik ediyor, sevgi dolu bir hayat diliyorum” diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Adana'da fuhuş operasyonu! Kocasıyla birlikte olması için 1500 TL vermişAdana'da fuhuş operasyonu! Kocasıyla birlikte olması için 1500 TL vermiş
Çalıntı motosikletle gezen şahıstan uyuşturucu madde çıktıÇalıntı motosikletle gezen şahıstan uyuşturucu madde çıktı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kdz. Ereğli Belediyesi personeli kan verdi

Kdz. Ereğli Belediyesi personeli kan verdi

Doğu Karadeniz’in en büyük mezbahası Fatsa’da açıldı

Doğu Karadeniz’in en büyük mezbahası Fatsa’da açıldı

Başarılı öğrencilere ’Radikal Altın’ ödülü

Başarılı öğrencilere ’Radikal Altın’ ödülü

Günümüz kadınının sorumlulukları arttı

Günümüz kadınının sorumlulukları arttı

Özgür Ekmekçioğlu: "Altay pes etmiyor"

Özgür Ekmekçioğlu: "Altay pes etmiyor"

Adıyaman’da bina yangını: 2 kişi dumandan zehirlendi

Adıyaman’da bina yangını: 2 kişi dumandan zehirlendi

Kocaeli Namaz Vakitleri 7 Mart Cumartesi

İmsak
05:54
Sabah
07:18
Öğle
13:16
İkindi
16:29
Akşam
19:05
Yatsı
20:23

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler 7 Mart Cumartesi

Elif Eczanesi
Izmit
Can Eczanesi
Kartepe
Şifa Eczanesi
Karamursel
Kuruçeşme Merkez Eczanesi
Izmit
Barış Eczanesi
Gebze
Uslu Eczanesi
Darica
Halk Eczanesi
Darica
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

İzmit Belediyesi’nden personelin darp edilmesi hakkında açıklama

İzmit Belediyesi’nden personelin darp edilmesi hakkında açıklama

Başkan Hürriyet’in işçi kararına mahkemeden onay

Başkan Hürriyet’in işçi kararına mahkemeden onay

Okul önlerinde zabıta önlemi

Okul önlerinde zabıta önlemi

KO-MEK Değirmendere kurs merkezi, yeni yerinde

KO-MEK Değirmendere kurs merkezi, yeni yerinde

Kocaeli Adliyesi 8. İcra Dairesine Kavuştu

Kocaeli Adliyesi 8. İcra Dairesine Kavuştu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.