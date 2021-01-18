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Başkan Bıyık, karda sokak hayvanlarını besledi

18.01.2021 11:45 | Son Güncelleme:
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Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, birlikte beslenme noktalarını ziyaret ederek kendi elleriyle sokak hayvanlarını besledi.Marmara bölgesinde olduğu gibi Darıca’da da kar yağışı etkili olurken, Darıca Belediyesi’ne bağlı ekipler, karda yiyecek bulamayan sokak hayvanlarını besledi.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, birlikte beslenme noktalarını ziyaret ederek kendi elleriyle sokak hayvanlarını besledi.
Marmara bölgesinde olduğu gibi Darıca’da da kar yağışı etkili olurken, Darıca Belediyesi’ne bağlı ekipler, karda yiyecek bulamayan sokak hayvanlarını besledi. Darıca Belediyesi Hayvan Sağlığı ve Refahı ekipleri de bu soğuk havada sokakta kalan can dostlarını unutmadı. Ekipler ilçe genelinde belirlenen noktalara aralıksız mama takviyesi yaparken, su kaplarını da dolduruyor. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da kızı Merve Bıyık ile birlikte beslenme noktalarını ziyaret ederek sevimli dostlarımız için mama ve su bıraktı.
Kendi elleriyle sokak hayvanlarını besleyen Başkan Muzaffer Bıyık, “Darıca Belediyesi olarak yoğun kar yağışı nedeniyle yem bulmakta zorlanan sokak hayvanlarına belirli bölgelerde besleme yapıyoruz. Bunu her zaman yapıyoruz. Ama özellikle kar sebebiyle yiyecek bulmakta zorlandıkları için bunu daha yoğun şekilde yapıyoruz. Vatandaşlarımızın içi rahat olsun sevimli dostlarımız bize emanet. Gerek sokağa çıkma kısıtlamalarında gerekse de olumsuz hava şartlarında olduğu gibi her zaman sokak hayvanları için gerekli çalışmaları yapıyoruz” diye konuştu.

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