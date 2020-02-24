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Başkan Bıyık, öğrencilere iyi dersler diledi

KOCAELİ HABERLERİ  | 24.02.2020 13:20 | Son Güncelleme

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Darıca Neşet Yalçın Anadolu Lisesi’nde bayrak törenine katılarak İstiklal Marşı’nı okudu ve öğrencilere “İyi dersler” dileğinde bulundu.Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, her pazartesi okulun ilk günü gerçekleştirdiği okul ziyaretlerini sürdürüyor.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Darıca Neşet Yalçın Anadolu Lisesi’nde bayrak törenine katılarak İstiklal Marşı’nı okudu ve öğrencilere “İyi dersler” dileğinde bulundu.
Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, her pazartesi okulun ilk günü gerçekleştirdiği okul ziyaretlerini sürdürüyor. Darıca İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Oğuz ile birlikte her hafta pazartesi günleri farklı bir okulda bayrak törenine katılan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, bu hafta Darıca Neşet Yalçın Anadolu Lisesi’ni ziyaret etti. Başkan Muzaffer Bıyık ve Milli Eğitim Müdürü Oğuz, öğrencilerle birlikte bayrak töreninde İstiklal Marşı’nı okudu.
Bayrak törenin ardından öğrencilere konuşma yapan Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, öğrencilere başarı dileklerinde bulundu. Gençlerin ülkenin geleceği olduğunu ifade eden Başkan Muzaffer Bıyık, gençlerin kendilerini en iyi şekilde yetiştirmelerini istedi ve bol bol kitap okumaları konusunda tavsiyeler verdi. Darıca’da kitap fuarı düzenlediklerini ifade eden Başkan Muzaffer Bıyık, bütün öğrencileri 28 Şubat’ta başlayacak Darıca Kitap Fuarı’na davet etti. Başkan Muzaffer Bıyık, daha sonra Müzik sınıfını ziyaret ederek yetenekli öğrencilerle sohbet etti ve öğrencilerin müzik dinletisini izledi. Öğretmenler ve okul idaresiyle de görüşen Başkan Muzaffer Bıyık, eğitim camiasının her zaman yanında olduklarını söyledi.
Öte yandan, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, dernekleri ve sivil toplum kuruluşlarını her fırsatta ziyaret ederek istişarelerde bulunuyor. Hafta sonu derneklere konuk olarak birlik mesajları veren Başkan Bıyık, “Darıca’yı sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte ortak akılla yöneteceğiz” dedi.

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