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  4. Başkan Bıyık yılbaşı gecesini çalışarak geçirdi

Başkan Bıyık yılbaşı gecesini çalışarak geçirdi

KOCAELİ HABERLERİ  | 01.01.2020 18:17 | Son Güncelleme

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, yılbaşı gecesini yoğun bir mesaiyle geçirerek, yeni yıla çalışarak girmek zorunda kalanlarla bir araya geldi.Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, yılbaşı gecesi belediye çalışanları ve vatandaşları ziyaret etti.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, yılbaşı gecesini yoğun bir mesaiyle geçirerek, yeni yıla çalışarak girmek zorunda kalanlarla bir araya geldi.
Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, yılbaşı gecesi belediye çalışanları ve vatandaşları ziyaret etti. 2019’u geride bırakıp 2020’ye girmenin sevinci yaşanırken Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, yılbaşı gecesini Darıcalı vatandaşlarla iç içe geçirdi. Gece boyunca Darıcalıları yalnız bırakmayan Başkan Bıyık, yeni yıla girerken nöbetçi olan çalışanları da unutmadı. Başkan Bıyık, hastaneyi de ziyaret ederek hasta ve yakınlarına moral verip yeni yıllarını kutladı. Başkan Muzaffer Bıyık, ilk olarak Anadolu Gençlik Derneği Darıca Şubesi’nin düzenlediği Mekke’nin Fethi’nin yıl dönümü kutlamalarına katıldı. Darıca Belediyesi Adnan Menderes Kültür Merkezi’nde düzenlenen etkinlikte selamlama konuşması yapan Bıyık, başta İslam dünyasında akan kanın ve zulümlerin son bulmasını dileyerek Mekke’nin Fethi’nin yıldönümünü kutladı. Başkan Bıyık, daha sonra Bayburt Masat Köyü Derneğinin Mekke’nin Fethi nedeniyle düzenlediği mevlit programına katılarak dernek üyeleriyle hasbihal etti.
Başkan Muzaffer Bıyık, Polis Merkezi Amirliğini de ziyaret ederek yılbaşı gecesi nöbet tutan emniyet güçleriyle bir araya geldi. Darıca İlçe Emniyet Müdürü Şaheser Şen’in de yer aldığı ziyarette Başkan Muzaffer Bıyık, “Herkes evinde ailesiyle yeni yıla girerken emniyet teşkilatımız vatandaşlarımızın huzuru ve güvenliği için nöbet tutuyor. Vefakar bir şekilde gece gündüz çalışan polislerimizin yeni yılını tebrik ediyorum” dedi.
Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, yılbaşı gecesinde çalışmak zorunda olanları da unutmayarak ziyaret etti. Yeni yıla girerken nöbet tutarak çalışan Darıca Belediyesi Zabıta ekipleri, Büyükşehir Belediyesi Darıca İtfaiye Grup Amirliğinde görevli itfaiyeciler, taksi durakları ve nöbetçi eczaneleri ayrı ayrı ziyaret eden Başkan Muzaffer Bıyık, çalışanlarla bir süre sohbet edip yeni yıllarını kutladı. Yeni yıla girerken gece boyunca vatandaşlarla iç içe olan Başkan Muzaffer Bıyık, Darıca Farabi Devlet Hastanesi’ni de ziyaret ederek hasta ve hasta yakınlarına moral verip hayır duası aldı. Hasta ve hasta yakınlarının ihtiyaçlarını sorup taleplerini dinleyen Başkan Muzaffer Bıyık, her zaman yanlarında olma sözü verdi. Yeni yılda tüm hastalara sağlık ve şifa dileyen Başkan Muzaffer Bıyık, sağlık görevlilerinin de yeni yılını tebrik etti.
Darıcalı vatandaşlar da yeni yıla girerken sürpriz bir şekilde kendilerini ziyaret eden ve yalnız bırakmayan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’a teşekkür ettiler.

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Alcan Eczanesi
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Emir Yusuf Eczanesi
Izmit
Şifa Eczanesi
Darica
Çankaya Eczanesi
Darica
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