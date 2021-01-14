Başkan Böcek: “2021-2023 yılları arasında alt yapıya 2 milyar 485 milyon liralık yatırım planlıyoruz”

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, ASAT’ın alt yapı ile ilgili yatırımlarına hız kesmeden devam edeceğini belirterek “2021-2023 yılları arasında toplamda 2 milyar 485 milyon liralık yatırım planlıyoruz. Planlı, kurallı, kimlikli bir kent hedefimiz doğrultusunda çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) bürokratları ile yatırımlar hakkında toplantı gerçekleştirdi.

Toplantıya Büyükşehir Belediyesi Başdanışmanı Cem Oğuz, ASAT Genel Müdürü İbrahim Kurt ve ASAT yöneticileri katıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’e yapılan sunumda 1 Nisan 2019 ile 31 Aralık 2020 tarihleri arasında yapımı tamamlanan ve devam eden yatırımlar ile ilgili bilgi verilirken ayrıca 2021-2023 yıllarında yapılması planlanan yatırımlar anlatıldı.

644 milyon 829 bin 995 TL yatırım

Başkan Muhittin Böcek, ASAT’ın, 1 Nisan 2019 ile 31 Aralık 2020 tarihleri arasında Antalya’ya toplamda 644 milyon 829 bin 995 TL yatırım yaptığını belirterek, “Bugüne kadar yapılan yatırımlar arasında aslan payını içme suyu şebeke ve isale hattı ile içme suyu terfi merkezi yatırımları aldı. Bu alanda toplamda 183 milyon 61 bin 353 TL’lik yatırım gerçekleştirildi” dedi.