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Başkan Böcek Adana’da CHP’li Belediye Başkanlarıyla kooperatifçiliği görüştü

ANTALYA HABERLERİ  | 07.02.2020 17:34 | Son Güncelleme

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek Adana’da düzenlenen CHP’li Büyükşehir Belediye Başkanları toplantısına katıldı.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek Adana’da düzenlenen CHP’li Büyükşehir Belediye Başkanları toplantısına katıldı. "Bereketli Topraklar Üzerinde-Akıllı Kentlere Doğru" adlı programda bir araya gelen başkanlar kooperatifçilik konusunu ele aldı.
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıya Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün katıldı.

"Sorumluluğumuzun farkındayız"
"Bereketli Topraklar Üzerinde - Akıllı Kentlere Doğru" başlığıyla düzenlenen toplantının son derece verimli geçtiğini söyleyen Böcek, “Türkiye’nin en önemli şehirlerini yöneten CHP’li büyükşehir belediye başkanlarımızla beraber ülkemizin geleceğine yön vereceğine inandığımız konularından biri olan kooperatifçiliği görüştük. 11 Büyükşehir Belediye Başkanı olarak üzerimizdeki sorumluluğun farkındayız. Ülkemizdeki sorunları ortak akılla, birlikte hareket ederek çözeceğiz. Yerelden kalkınarak büyüyeceğiz” dedi.
Böcek, “Toplantının başlığında da olduğu gibi ülkemiz son derece bereketli topraklara sahip. Antalyamız’da ülkemizin en önemli tarım kentlerinden birisi. Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Antalya Tarım Konseyi işbirliği ile Ocak ayında biz de “Yerel Yönetimler ve Kooperatifçilik Toplantısı” düzenleyerek bu konuyu ele almıştık. Yerelden kalkınmayı desteklemek ve tarımsal refahı artırmak için kooperatiflere destek olunması gerek. Misafirperverliği için Adana Büyükşehir Belediye Başkanımıza da ayrıca teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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