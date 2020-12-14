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Başkan Böcek: “Afeti en zararla atlatmak için çalışıyoruz”

ANTALYA HABERLERİ  | 14.12.2020 16:12 | Son Güncelleme

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, iki gündür süren ve gece de etkili olan şiddetli yağışın olumsuzluklarını en aza indirmek için kriz masası oluşturdu.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, iki gündür süren ve gece de etkili olan şiddetli yağışın olumsuzluklarını en aza indirmek için kriz masası oluşturdu. Çalışmaları bizzat koordine eden Başkan Böcek, “Afeti en zararla atlatmak için çalışıyoruz” dedi.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü’nün turuncu kod uyarısının ardından tüm birimleri ile alarma geçen Antalya Büyükşehir Belediyesi kriz masası oluşturdu. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek başkanlığında oluşturulan kriz masasında hafta sonu başlayan ve gecede etkisini gösteren kuvvetli yağışla birlikte yaşanan olumsuzlukların en az zararla giderilmesi için an be an değerlendirilerek, gerekli kararlar alınıyor.

Ekipler seferber oldu
Başkan Böcek, Genel Sekreter Cansel Tuncer ve Genel Sekreter Yardımcıları Ramazan Demir, Mustafa Gürbüz, Tuncay Sarıhan, Durmuş Ali Arslan ile toplantı yaparak, çalışmaları koordine etti. İtfaiye, ASAT, Kırsal Hizmetler, İlçe Hizmetleri, Park ve Bahçeler, Fen İşleri, Ulaşım Daire Başkanlıkları ekiplerinin çalışmalarını yönlendiren Başkan Böcek, afetin en az zararla atlatılması için tüm ekiplerin seferber olduğunu söyledi.
Başkan Böcek, şiddetli yağıştan etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek, “Aşırı yağış ve sel felaketi nedeniyle oluşturduğumuz kriz masasında Genel Sekreter ve Genel Sekreter Yardımcılarımız ile toplantı yaptık. Afeti en az zararla atlatacağız. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Ekiplerimizle birlikte merkezde ve ilçelerde 7/24 görev başındayız. Telefonlarımız açık. İhbarlara en ivedi şekilde ulaşmaya çalışıyoruz. Allah can ve mal kaybı göstermesin” dedi.

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