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Başkan Böcek, “Ata sporuna desteğimiz sürecek”

ANTALYA HABERLERİ  | 14.03.2020 11:22 | Son Güncelleme

Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’i ziyaret etti.

Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’i ziyaret etti. Başkan Böcek ata sporuna her zaman destek veren bir belediye başkanı olduğunu belirterek, geçen dönem birlikten ayrılan Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin yeniden Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği’ne üye olması için gerekli girişimlerde bulunacağını söyledi.
Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği Başkanı ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ı makamında ağırlayan Başkan Muhittin Böcek, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Elmalı, Demre, Finike, Kumluca ve Gazipaşa Belediye Başkanları’nın da hazır bulunduğu ziyarette ana gündem yağlı güreşler olurken, işbirliği konusu da ele alındı. Antalya’da güreş sporunun son derece önemli olduğuna vurgu yapan Böcek, “Antalyamız 1352 yılından bu yana düzenlenen ve dünyanın en eski spor organizasyonlarından biri olan Elmalı Yağlı Pehlivan Güreşleri’ne ev sahipliği yapan bir şehirdir. Şehrimizde çok değerli pehlivanlar yetişmektedir. Belediyemizin güreşçisi Ali Gürbüz 658. Kırkpınar Yağlı Güreşlerinde başpehlivan olarak altın kemeri Antalyamıza hediye etti. Ata sporuna verdiğimiz önemin bir göstergesi olarak geleceğin güreşçilerini yetiştirmek üzere geçen dönem yapımı durdurulan Sedir Spor Kompleksini de tamamlayarak hizmete açacağız” dedi.

"Birlik üyeliği Meclis gündemine gelecek"
Böcek güreşin Antalya halkı tarafından da çok sevilen bir spor olduğunu belirterek Antalya’nın bir çok ilçesinde önemli güreş organizasyonlarının düzenlendiğine vurgu yaptı. Böcek, “Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak ata sporumuzu uluslararası düzeyde yaşatmak, güreş kalitesini geliştirmek ve güreşin bütün paydaşları ile işbirliği halinde çalışmak için kurulan bu birliğin yeniden üyesi olmayı gönülden isteriz. Bunun için de birliğe üyelik konusunu ilk Büyükşehir Meclis Toplantımızda gündemimize alacağız ” diye belirtti.

"Verdiği desteği biliyoruz"
Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği Başkanı ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Başkanımızın ata sporuna verdiği desteği yakından biliyoruz. 20 yıllık Konyaaltı Belediye Başkanlığı döneminde Feslikan Yağlı Pehlivan Güreşleri’ni düzenleyerek hem güreş sporunun sevilmesine hem de bir çok güreşçinin yetişmesine katkısı oldu. Bunun için kendisine teşekkür ediyorum. Şimdi de Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı olarak bu spora desteğini sürdürüyor. Ata sporumuza gönülden destek veren Başkanımızın Birliği’mize üye olmasından mutluluk duyarız. Kendisinin güreş sporuna yönelik tecrübelerinden yararlanmak Birliğimize de önemli katkılar sunacaktır” diye konuştu.

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