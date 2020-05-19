YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Başkan Böcek Atatürk Anıtına çelenk sundu

Başkan Böcek Atatürk Anıtına çelenk sundu

ANTALYA HABERLERİ  | 19.05.2020 12:18 | Son Güncelleme

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası önündeki Atatürk büstüne çelenk sundu.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası önündeki Atatürk büstüne çelenk sundu. Törende temsili Bandırma Vapuru üzerinde ABBO tarafından seslendirilen Gençlik Marşı’na eşlik eden Başkan Böcek 19 Mayıs’ı sosyal mesafeye dikkat ederek coşku ve heyecanla kutlayacaklarını söyledi.
Antalya Büyükşehir Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası önünde saat 09.19 da tören düzenledi. Törene Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Genel Sekreter Cansel Tuncer, Genel Sekreter Yardımcıları, Daire Başkanları, Zabıta personelleri ile Antalya’nın 19 ilçesinden gelen 19 Mayıs’ı temsil eden 19 Türk Bayrak tişörtlü gençler katıldı. Sosyal mesafeye dikkat edilerek gerçekleştirilen tören Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün Anıtına Çelenk sunumu ile başladı. Ardından temsili Bandırma Vapuru’nda yer alan Antalya Büyükşehir Belediye Bandosu (ABBO) eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu İstiklal Marşı okundu. Başkan Böcek, törende bandonun çaldığı Gençlik Marşı’nı gençlerle birlikte söyleyerek Türk Bayrağını dalgalandırdı.

"Sosyal mesafeli"
Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalyalıların Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramını kutlayarak, “Tam 101 yıl önce Cumhuriyetimizin temellerinin atıldığı Atamızın Samsun’a çıktığı temsili Bandırma Vapurumuzda burada. Salgın nedeniyle şuanda vatandaşlarımızla kucaklaşamıyoruz, hep birlikte kortejler yapamıyoruz. Ancak Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak, sosyal mesafelerimizi koruyarak bugün gençlerimizle beraber Belediyemizin bütün araçlarıyla bir mobil kortej eşliğinde fener alayı düzenliyoruz. Bu kortejimizle geçen yıl olduğu gibi Cumhuriyet Meydanımıza coşku ve heyecanla geleceğiz. Aynı zamanda 4 noktada havai fişek gösterisi yapacağız. Yine konvoyumuz belirli bir güzergah üzerinde devam edecek ve bandomuz Atatürk’ün sevdiği parçaları seslendirecek. Bu yıl sosyal mesafemizi koruyarak kutlamalarımızı gerçekleştireceğiz” dedi.
Başkan Böcek, bugünün aynı zamanda Kadir Gecesi olduğunu da hatırlatarak Kadir Gecesi’nin sağlıklı güzel günlere hayırlara vesile olması dileğinde bulundu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Sarkıntılık yaptı diye... Korkunç cinayet! Sarkıntılık yaptı diye... Korkunç cinayet!
Demir çelik fabrikası işçi çıkarmayacağını taahhüt ettiDemir çelik fabrikası işçi çıkarmayacağını taahhüt etti
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Sakaryalı çiftçiler kısıtlama günlerinde de üretime devam ediyor

Sakaryalı çiftçiler kısıtlama günlerinde de üretime devam ediyor

Müşteki geldi, şüpheli çıktı

Müşteki geldi, şüpheli çıktı

Bayramlık kömbe telaşı başladı

Bayramlık kömbe telaşı başladı

Mimar Betül Boy Zafer: “Pandemi süreci kentlere bakışı değiştirdi”

Mimar Betül Boy Zafer: “Pandemi süreci kentlere bakışı değiştirdi”

Akdeniz'de 4,2 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de 4,2 büyüklüğünde deprem

Başkan Kılıç’tan üniversiteli gençlerle online 19 Mayıs zirvesi

Başkan Kılıç’tan üniversiteli gençlerle online 19 Mayıs zirvesi

Antalya Namaz Vakitleri 19 Mayıs Salı

İmsak
04:02
Sabah
05:39
Öğle
12:59
İkindi
16:48
Akşam
20:08
Yatsı
21:39

Antalya Nöbetçi Eczaneler19 Mayıs Salı

Akbulut Eczanesi
Muratpasa
Anadolu Eczanesi
Muratpasa
Çaybaşı Eczanesi
Muratpasa
Özlem Eczanesi
Muratpasa
Serter Eczanesi
Muratpasa
Yiğit Eczanesi
Muratpasa
Arpek Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Yardım almadığını iddia eden vatandaşa Vali’den belgeli cevap

Yardım almadığını iddia eden vatandaşa Vali’den belgeli cevap

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

İş makineli konvoyla 23 Nisan coşkusu

İş makineli konvoyla 23 Nisan coşkusu

Elli yaş üstü dört kadından biri şikayetçi

Elli yaş üstü dört kadından biri şikayetçi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.