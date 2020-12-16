Başkan Böcek çevrimiçi düzenlenen ASBAŞ Toplantısına katıldı

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek Antalya Valisi Ersin Yazıcı’nın katılımıyla çevrimiçi düzenlenen ASBAŞ Yönetim Kurulu toplantısına katıldı.

Akdeniz’deki en önemli yatırım merkezlerinden olan Antalya Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi A.Ş.’nin (ASBAŞ) Yönetim Kurulu Toplantısı Vali Ersin Yazıcı başkanlığında, gerçekleştirildi. Toplantıya Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de katıldı.

Video konferans sistemi üzerinden gerçekleştirilen toplantıya katılan Başkan Böcek’e ASBAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Vali Ersin Yazıcı ve üyeler geçmiş olsun dileklerini iletti. Toplantıda, yat sektöründen, tarım sektörüne, medikalden metal ve inşaata elektrik elektronikten, tekstile kadar birçok alanda faaliyet gösteren Türkiye’nin en önemli üretim merkezlerinden bir tanesi Antalya Serbest Bölgesi’nde ihracatı, üretimi ve istihdamı artırmak yönelik yapılacak çalışmalar görüşüldü.

